Incidente in moto a Montaione: soccorso un 28enne

Cronaca Montaione
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Il 28enne ha riportato traumi agli arti superiori e inferiori. Sul posto sono intervenuti 118 e vigili del fuoco

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 3 ottobre, a Montaione, in via Orlo, dove un ragazzo di 28 anni è rimasto coinvolto mentre si trovava in sella alla propria moto in una zona particolarmente impervia.

L'allarme è scattato intorno alle 14.28. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Vista la zona particolarmente difficile da raggiungere, era stato allertato anche il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, successivamente richiamato.

I vigili del fuoco hanno raggiunto il 28enne con i propri mezzi e lo hanno trasportato fino all'ambulanza. Il giovane avrebbe riportato traumi agli arti superiori e inferiori ed è stato successivamente trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli.

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