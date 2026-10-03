Incidente in moto a Montaione: soccorso un 28enne

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 3 ottobre, a Montaione, in via Orlo, dove un ragazzo di 28 anni è rimasto coinvolto mentre si trovava in sella alla propria moto in una zona particolarmente impervia.

L'allarme è scattato intorno alle 14.28. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Vista la zona particolarmente difficile da raggiungere, era stato allertato anche il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, successivamente richiamato.

I vigili del fuoco hanno raggiunto il 28enne con i propri mezzi e lo hanno trasportato fino all'ambulanza. Il giovane avrebbe riportato traumi agli arti superiori e inferiori ed è stato successivamente trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Notizie correlate