Intesa rilancia su Mps e aumenta la componente cash

Economia e Lavoro Siena
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Intesa mette sul piatto 25 centesimi in più per azione. L'Opas sarà inefficace se l'assemblea del 29 ottobre approverà i punti 3, 4 o 5 all'ordine del giorno

Intesa Sanpaolo comunica che l'Opas su Monte dei Paschi di Siena diventerà inefficace nel caso in cui l'assemblea di MPS del 29 ottobre approvi uno dei punti 3, 4 o 5 all'ordine del giorno.

In questo caso Intesa Sanpaolo non rinuncerà alle condizioni di efficacia dell'offerta e ne invocherà il mancato avveramento.

Nel caso di prosecuzione dell'Opas, Intesa Sanpaolo aumenterà di 25 centesimi per azione MPS la componente in denaro dell'offerta. Il rapporto di cambio annunciato a giugno sarà inoltre adeguato in caso di distribuzione da parte di Intesa Sanpaolo dell'acconto sul dividendo 2026.

In caso di adesione totalitaria, il controvalore complessivo dell'Opas sarà pari a 31,4 miliardi di euro, di cui 27,6 miliardi in azioni e 3,8 miliardi in denaro.

Intesa Sanpaolo definisce il progetto annunciato da MPS privo di premio per gli azionisti delle società target e sostiene che presenti uno sconto, oltre a una struttura caratterizzata da elementi di incertezza, sinergie sfidanti e rischi di esecuzione.

La banca ribadisce invece la propria valutazione positiva dell'Opas e annuncia ulteriori iniziative a favore di Siena e della Toscana, senza fornire al momento ulteriori dettagli.

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