Intitolata a Gianna Gambaccini la sala rossa del Comune di Pisa

Si è svolta questa mattina, sabato 3 ottobre, a Palazzo Gambacorti, la cerimonia di intitolazione della Sala Rossa del Comune di Pisa a Gianna Gambaccini, già assessore alle Politiche sociali, abitative e sanitarie del Comune di Pisa e presidente della Società della Salute della Zona Pisana, scomparsa prematuramente nel 2021.

Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore Amanuel Sikera, i familiari di Gianna Gambaccini, Biagio Solito e Camilla Solito, e rappresentanti dell’Amministrazione comunale, tra cui Giovanni Pasqualino, capogruppo della Lega in Consiglio comunale e promotore della mozione per l’intitolazione della Sala Rossa. Presenti all’intitolazione tantissime persone, tra cui amici, colleghi medici, rappresentanti delle associazioni di volontariato, consiglieri comunali, rappresentanti della Giunta Conti attuale, oltre ad assessori della prima consiliatura che hanno lavorato con lei, l’europarlamentare Susanna Ceccardi, il senatore Manfredi Potenti e il consigliere regionale Diego Petrucci.

«Con Gianna abbiamo condiviso tanto fin dall’inizio di questo percorso, nel 2018, dal lavoro quotidiano ai progetti per la città, fino ai momenti più difficili – dichiara il Sindaco di Pisa Michele Conti –. Era una persona capace di unire competenza ed entusiasmo, con una straordinaria attenzione per gli altri, soprattutto verso chi aveva più bisogno. Nel suo ruolo di medico e in quello di amministratrice ha sempre messo al centro le persone, lasciando un segno profondo in tutti noi. Fin dall’inizio del suo incarico si è messa al lavoro, dedicandosi tutto il giorno a coloro che erano più in difficoltà, gli ultimi, coloro che avevano bisogno di una casa. Lo faceva visitando i quartieri popolari, andando a vedere con i propri occhi le esigenze dei cittadini, trovando una parola di conforto per tutti, ma soprattutto soluzioni pratiche ai problemi delle persone. Ancora oggi noi traiamo beneficio dai frutti del grande lavoro di assessore impostato da lei, soprattutto se siamo riusciti a consegnare più case popolari possibili alle persone».

«Gianna – ho proseguito il Sindaco - ha tracciato una strada, fatta di concretezza e sensibilità, a servizio alla comunità, che abbiamo il dovere di continuare a seguire. Intitolarle la Sala Rossa significa legare per sempre il suo nome a Palazzo Gambacorti, il luogo in cui abbiamo lavorato insieme e dove tante delle sue idee hanno preso forma. È un gesto che nasce prima di tutto dall’affetto e dalla riconoscenza, oltre che dalla volontà di conservarne la memoria e trasmetterne l’esempio alla città. Ringrazio Giovanni Pasqualino, che ha promosso la mozione e il Consiglio comunale che l’ha approvata. Ma oggi il pensiero va soprattutto a Biagio e Camilla, che più di tutti custodiscono il ricordo di Gianna. Spero che questo luogo possa rappresentare anche per loro un segno dell’affetto che Pisa continua a nutrire per Gianna, della traccia profonda che ha lasciato nella nostra comunità e in tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di condividere con lei un tratto importante dell’esperienza politica e amministrativa».

“La mozione di intitolazione della Sala Rossa – ha dichiarato il consigliere Giovanni Pasqualino – è nata dal cuore, da un sentimento che c'è tra la città e la nostra compianta Gianna Gambacini. Gianna era una persona che si è spesa molto a livello sociale per risolvere i problemi delle persone in difficoltà, soprattutto nelle case popolari, nei nostri quartieri, dove magari negli anni c'era stato un po' una dimenticanza da parte di altre amministrazioni. Noi insieme a Gianna cercavamo di dare risposte ai cittadini e devo dire che, se oggi c'è questa grande partecipazione, vuol dire che Gianna è riuscita a lasciare il segno del suo impegno per la città.”

Nel corso della cerimonia è stata scoperta la targa commemorativa con la dicitura “Sala Rossa Gianna Gambaccini – esempio di dedizione, competenza e amore per Pisa”. L’intitolazione dà seguito alla mozione approvata dal Consiglio comunale, che ha voluto rendere omaggio alla figura di Gianna Gambaccini, ricordandone il valore professionale e l’impegno politico e amministrativo.

Medico neurologo, Gianna Gambaccini ricopriva il ruolo di dirigente medico dell’Unità operativa di Neurologia dell’ospedale “Lotti” di Pontedera. Nel corso della sua esperienza amministrativa a Palazzo Gambacorti ha ricoperto l’incarico di assessore alle Politiche sociali, abitative e sanitarie, svolgendo contemporaneamente il ruolo di presidente della Società della Salute della Zona Pisana.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa