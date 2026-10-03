Mostra su San Francesco, Giani: “Evento che fa la storia"

“La grande mostra ad Arezzo sull’immagine di San Francesco è il frutto di una sinergia evidente tra le realtà culturali di Firenze e Arezzo. Si inserisce in quel circuito di iniziative che fanno la storia degli eventi culturali in Toscana”. Lo ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani, intervenendo, al Teatro Petrarca di Arezzo, alla presentazione dell’esposizione “L’immagine di Francesco - Dal Medioevo al Novecento”.

La mostra si inaugura ufficialmente oggi 3 ottobre e resterà in programma fino al 10 gennaio 2027 tra la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea (piazza San Francesco 4), confinante con la Basilica di San Francesco, e i suggestivi spazi dell’ex Chiesa di Sant’Ignazio (via Giosuè Carducci, 7), esempio straordinario di barocco aretino.

“San Francesco - ha proseguito Giani - è stato un protagonista civile e religioso straordinario. Gli 800 anni dalla sua morte non potevano che trovare una mostra straordinaria come questa. Del resto un momento culminante della spiritualità del patrono d’Italia avviene proprio qui, a La Verna, quando nel 1224 riceve le stimmate. Ha rivoluzionato i suoi tempi e quelli successivi: basti pensare al rapporto con i poveri, con l’ambiente, a quello con gli animali. La sua figura servirebbe moltissimo per le nuove generazioni”.

L’esposizione è curata da Cristina Acidini, con il comitato scientifico presieduto da Carlo Sisi, formato da Sandro Bellesi, Stefano Casciu, Liletta Fornasari e Angelo Tartuferi. L’evento, con il patrocinio del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, è un progetto del Comune di Arezzo e di Fondazione CR Firenze con Fondazione Guido D’Arezzo. Vanta il patrocinio e il contributo del Ministero della Cultura, di Regione Toscana e si avvale della collaborazione della Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, della Direzione Regionale Musei della Toscana e della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Main Sponsor Estra.

“Questa mostra - ha osservato la presidente della Fondazione Guido d’Arezzo, Natalie Dentini - celebra come il territorio aretino sia stato testimone di alcuni tra i momenti più importanti nella vita di San Francesco. Esplora come nel corso del tempo grandi pittori abbiano interpretato l’immagine del santo, proponendosi come una passeggiata tra i secoli. Oggi possiamo dire che stiamo lavorando nella direzione di un turismo sempre più qualificato: questa esposizione ci dimostra come l’arte sia un valore umano infinito e come la cultura sia fatta dagli sforzi delle persone. Sicuramente abbiamo creato un percorso artistico molto importante e adesso ci aspettiamo due mesi e mezzo di grande movimento”.

Un percorso straordinario sulle tracce di San Francesco - ha sottolineato il sindaco di Arezzo, Marcello Comanducci - per un evento che porterà sicuramente molti turisti in città. Parliamo sempre di come valorizzare le eccellenze e questa lo è. Il percorso sarà affascinante anche per le due location, che hanno caratteristiche diverse”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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