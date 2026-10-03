Ottobre rosa, la Consulta delle donne si ritrova davanti al Museo Leonardiano

L’Ottobre rosa vinciano è cominciato sotto il segno della solidarietà e del benessere.

Una delegazione della Consulta delle donne di Vinci si è infatti data appuntamento al Museo Leonardiano nella sede del castello dei Conti Guidi, stamattina, sabato 3 ottobre, per invitare chi ha partecipato all’edizione 2026 di ‘Corri la vita’ a sfruttare l’occasione di entrare gratuitamente nel museo.

Grazie all’adesione all’iniziativa infatti, il Mudev e i musei afferenti al sistema museale dell’Empolese Valdelsa offrono la possibilità dell’ingresso gratuito per domenica 4 ottobre a chi ha partecipato a ‘Corri la vita’ lo scorso 27 settembre.

Fra questi anche il Museo Leonardiano, appunto.

Le donne della Consulta, alcune delle quali hanno camminato o corso a Firenze a fine settembre, si sono quindi ritrovate davanti al muso per ricordare l’opportunità di domenica 4, ma anche per ribadire il loro sostegno ai progetti di solidarietà di Corri la vita, da sempre vicina alle donne colpite da tumore al seno.

Con la Consulta delle donne di Vinci, anche Mila Chini, assessora alle pari opportunità e alle politiche di genere e Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Il Comune di Vinci aderisce a Ottobre rosa, la serie di eventi e iniziative promossa dall’associazione Astro onlus sul territorio dell’Empolese Valdelsa e nel Valdarno, che ha lo scopo di sensibilizzazione alla prevenzione delle malattie al seno. La prima data fissata su Vinci è la cena in programma venerdì 16 ottobre alle 20 al circolo Arci di Spicchio.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

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