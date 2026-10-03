Il Pigio compie 22 anni: tra ricordi, passione e l'indissolubile legame dello storico Inno di Berni e Limberti

Oggi prende ufficialmente il via una nuova edizione de "Il Pigio", la storica manifestazione di Poggibonsi nata ben 22 anni fa che rievoca la pigiatura dell'uva trasformandola in una contrada rionale. Era il 2004 quando la festa, con il coordinamento di Alessio Berni, muoveva i primi passi grazie all'entusiasmo e alla collaborazione, che un gruppo di amici legati dall'amore per il proprio territorio, avviarono quella che anno dopo anno si consolida come tradizione di Poggibonsi ed è bello vedere che ancor'oggi molti di quei fautori sono li pronti a scendere in piazza a urlare, "pigiare" e combattere per conquistare l'ambito "Boccione" messo in palio.

​Nonostante la proprietà intellettuale della manifestazione sia stata ceduta nel 2012 con un atto ufficiale di donazione da Alessio Berni, allora "patron" e il Comune di Poggibonsi, il legame con le origini resta per Berni ancora indissolubile e oggettivamente sussistente.

​A unire il passato, il presente e il futuro di questa tradizione c’è una presenza costante, quasi un’impronta indelebile: l’Inno de Il Pigio.

Quell'inno, che risuona ogni anno prima dell'inizio delle gare, sancisce il momento in cui tutta la piazza canta, urla e si carica d'energia, trasformando una melodia in un vero e proprio simbolo identitario.

Proprio quell'inno è stato creato e arrangiato dallo stesso Alessio Berni insieme al noto compositore musicale Duccio Limberti e del quale gli stessi detengono i relativi diritti d'autore.

Il Pigio ha saputo superare avversità e sfide nel tempo, continuando a crescere e a rinnovarsi grazie alla dedizione costante dei Rioni di Poggibonsi, vero motore della festa.

​"Come una presenza astratta, nonostante tutto e tutti, sono e sarò lì ogni anno" — dichiara l'ideatore della manifestazione — "perché finché prima di ogni sfida si suonerà e si canterà quell'inno, un pezzo di quella storia iniziale continuerà a vivere nel cuore di Poggibonsi e dei suoi Rioni quali veri motori della festa. Buona Festa del Pigio a tutti!"

L'Inno de il Pigio

Autore Testo: Alessio Berni

Arrangiamento Musicale: Duccio Limberti

In quei giorni diVINI

per una volta all'anno

la festa de' rioni

il Pigio sta iniziando

pe' pigiare dentro i' tino

piano piano si fa i' vino

grande festa nella piazza ci sarà

pe' pigiar

i' Vescovo di Colle

l'ha detto predicando

attente ragazzine

i pigiatori stanno arrivando

pe' pigiare dentro i' tino

piano piano si fa i' vino

grande festa nella piazza ci sarà

pe' pigiar

i' Sindaco di Poggi

la gente st'allarmando

allerta cittadini

in Via Maestra stan salendo

pe' pigiare dentro i' tino

piano piano si fa i' vino

grande festa nella piazza ci sarà

pe' pigiar

e la competizione

sarà di un sol rione

e vincere i' boccione

'na gran soddisfazione

pe' pigiare dentro i' tino

piano piano si fa i' vino

grande festa nella piazza ci sarà

pe' pigiar..

Fonte: Terra di Valdelsa Aps - Ufficio Stampa