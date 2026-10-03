Il Pigio compie 22 anni: tra ricordi, passione e l'indissolubile legame dello storico Inno di Berni e Limberti

Oggi prende ufficialmente il via una nuova edizione de "Il Pigio", la storica manifestazione di Poggibonsi nata ben 22 anni fa che rievoca la pigiatura dell'uva trasformandola in una contrada rionale. Era il 2004 quando la festa, con il coordinamento di Alessio Berni, muoveva i primi passi grazie all'entusiasmo e alla collaborazione, che un gruppo di amici legati dall'amore per il proprio territorio, avviarono quella che anno dopo anno si consolida come tradizione di Poggibonsi ed è bello vedere che ancor'oggi molti di quei fautori sono li pronti a scendere in piazza a urlare, "pigiare" e combattere per conquistare l'ambito "Boccione" messo in palio.
Nonostante la proprietà intellettuale della manifestazione sia stata ceduta nel 2012 con un atto ufficiale di donazione da Alessio Berni, allora "patron" e il Comune di Poggibonsi, il legame con le origini resta per Berni ancora indissolubile e oggettivamente sussistente.
A unire il passato, il presente e il futuro di questa tradizione c’è una presenza costante, quasi un’impronta indelebile: l’Inno de Il Pigio.
Quell'inno, che risuona ogni anno prima dell'inizio delle gare, sancisce il momento in cui tutta la piazza canta, urla e si carica d'energia, trasformando una melodia in un vero e proprio simbolo identitario.
Proprio quell'inno è stato creato e arrangiato dallo stesso Alessio Berni insieme al noto compositore musicale Duccio Limberti e del quale gli stessi detengono i relativi diritti d'autore.
Il Pigio ha saputo superare avversità e sfide nel tempo, continuando a crescere e a rinnovarsi grazie alla dedizione costante dei Rioni di Poggibonsi, vero motore della festa.
"Come una presenza astratta, nonostante tutto e tutti, sono e sarò lì ogni anno" — dichiara l'ideatore della manifestazione — "perché finché prima di ogni sfida si suonerà e si canterà quell'inno, un pezzo di quella storia iniziale continuerà a vivere nel cuore di Poggibonsi e dei suoi Rioni quali veri motori della festa. Buona Festa del Pigio a tutti!"
L'Inno de il Pigio
Autore Testo: Alessio Berni
Arrangiamento Musicale: Duccio Limberti
In quei giorni diVINI
per una volta all'anno
la festa de' rioni
il Pigio sta iniziando
pe' pigiare dentro i' tino
piano piano si fa i' vino
grande festa nella piazza ci sarà
pe' pigiar
i' Vescovo di Colle
l'ha detto predicando
attente ragazzine
i pigiatori stanno arrivando
pe' pigiare dentro i' tino
piano piano si fa i' vino
grande festa nella piazza ci sarà
pe' pigiar
i' Sindaco di Poggi
la gente st'allarmando
allerta cittadini
in Via Maestra stan salendo
pe' pigiare dentro i' tino
piano piano si fa i' vino
grande festa nella piazza ci sarà
pe' pigiar
e la competizione
sarà di un sol rione
e vincere i' boccione
'na gran soddisfazione
pe' pigiare dentro i' tino
piano piano si fa i' vino
grande festa nella piazza ci sarà
pe' pigiar..
Fonte: Terra di Valdelsa Aps - Ufficio Stampa
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