Pisa, 32enne arrestato per spaccio: sequestrati oltre 44 grammi di cocaina e 4200 euro

I carabinieri del nucleo radiomobile di Pisa, supportata dai cinofili, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero di 32 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è avvenuto al termine di un servizio di osservazione. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato il 32enne in possesso di 44,41 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione, materiale vario per il taglio e il confezionamento della droga e 4200 euro in contanti.

Tutto il materiale e il denaro sono stati sequestrati e l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha rimesso in libertà il 32enne con l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria per quattro giorni a settimana.