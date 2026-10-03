A San Miniato diventano un caso politico i profili social falsi a difesa della giunta

A San Miniato continua a far discutere la vicenda dei profili falsi creati sui social network per intervenire nel dibattito politico locale. Alcuni account anonimi, tra cui quello denominato “Marcello Bani”, avrebbero pubblicato negli ultimi anni contenuti a sostegno dell’amministrazione comunale e critici nei confronti dei suoi oppositori. Lo riporta Il Tirreno.

La vicenda è diventata particolarmente delicata dopo alcuni post ritenuti offensivi o diffamatori. Alcuni cittadini hanno quindi presentato denunce contro ignoti alla Polizia Postale, che sta lavorando per cercare di risalire all’identità dei responsabili. Al momento, però, non risultano accertamenti pubblici che colleghino ufficialmente questi profili al sindaco o ai componenti della giunta.

Negli ultimi giorni è comparso anche un nuovo profilo, chiamato “Pier Verità”, che ha sostenuto di aver individuato l’indirizzo IP associato all’account di Marcello Bani. Secondo quanto riportato dal profilo, l’indirizzo sarebbe riconducibile a una zona in cui vive il sindaco Simone Giglioli insieme alla famiglia.

Il sindaco ha respinto qualsiasi coinvolgimento nella gestione dei profili falsi e ha sottolineato soprattutto la gravità della diffusione di informazioni personali e dell’indirizzo della propria abitazione. Giglioli ha dichiarato di essere disponibile al confronto politico e alle critiche sull’operato dell’amministrazione, ma ha considerato inaccettabile il coinvolgimento della propria famiglia e la diffusione di dati privati. Ha inoltre fatto sapere di riservarsi la possibilità di tutelarsi nelle sedi opportune.

Le opposizioni hanno chiesto la convocazione urgente della conferenza dei capigruppo per discutere della vicenda. Già nei mesi scorsi era stata promossa una raccolta firme online contro la presenza dei profili fake nel dibattito politico cittadino, che aveva raccolto circa 360 adesioni.

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