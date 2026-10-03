Ripartono le iscrizioni per la banda giovanile del Cam di Empoli

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Sono aperte le iscrizioni al corso di Banda, fino ad esaurimento posti disponibili, al Cam di Empoli.

E’ rivolto ai ragazzi di età 8/15 anni e gli strumenti interessati sono i seguenti:

FLAUTO TRAVERSO, CLARINETTO, SAXOFONO, TROMBA, TROMBONE, CORNO, FLICORNO, BASSOTUBA, PERCUSSIONI

Gli strumenti verranno consegnati GRATUITAMENTE in comodato d’uso.

A Tutta Banda è un esperienza ambiziosa, si basa essenzialmente sull’insegnamento collettivo e sul fare musica insieme da subito, cercando fino dall’inizio l’aspetto ludico e sociale del suonare insieme uno strumento musicale.

Attraverso la costituzione di un gruppo-banda si vuol raggiungere l’obiettivo dell’abbattimento delle barriere sociali e culturali discriminanti, che inevitabilmente il mondo di oggi ci pone come questioni giornaliere.

L’intento è quello di offrire ai giovani l’opportunità di vivere un’esperienza musicale e culturale significativa e allo stesso tempo adeguata alle caratteristiche e alle esigenze espressive della fascia d’età coinvolta, soddisfacendone inoltre i bisogni di aggregazione sociale e relazionale attraverso il lavoro di gruppo.

Fonte: Ufficio Stampa

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