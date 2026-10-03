Ripartono le iscrizioni per la banda giovanile del Cam di Empoli

Sono aperte le iscrizioni al corso di Banda, fino ad esaurimento posti disponibili, al Cam di Empoli.

E’ rivolto ai ragazzi di età 8/15 anni e gli strumenti interessati sono i seguenti:

FLAUTO TRAVERSO, CLARINETTO, SAXOFONO, TROMBA, TROMBONE, CORNO, FLICORNO, BASSOTUBA, PERCUSSIONI

Gli strumenti verranno consegnati GRATUITAMENTE in comodato d’uso.

A Tutta Banda è un esperienza ambiziosa, si basa essenzialmente sull’insegnamento collettivo e sul fare musica insieme da subito, cercando fino dall’inizio l’aspetto ludico e sociale del suonare insieme uno strumento musicale.

Attraverso la costituzione di un gruppo-banda si vuol raggiungere l’obiettivo dell’abbattimento delle barriere sociali e culturali discriminanti, che inevitabilmente il mondo di oggi ci pone come questioni giornaliere.

L’intento è quello di offrire ai giovani l’opportunità di vivere un’esperienza musicale e culturale significativa e allo stesso tempo adeguata alle caratteristiche e alle esigenze espressive della fascia d’età coinvolta, soddisfacendone inoltre i bisogni di aggregazione sociale e relazionale attraverso il lavoro di gruppo.

Fonte: Ufficio Stampa

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