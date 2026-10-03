San Gimignano, Valentina De Pamphilis entra in giunta con deleghe a turismo, Unesco e Via Francigena

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Alla nuova assessora anche accoglienza turistica, valorizzazione del territorio e Contratto di fiume Elsa

Valentina De Pamphilis è la nuova assessora della giunta comunale di San Gimignano. La nomina, con decorrenza dal 1° ottobre 2026, è stata formalizzata dal sindaco Andrea Marrucci dopo le dimissioni di Valeria Lingua avvenute lo scorso maggio per motivi professionali. Alla nuova assessora sono state affidate le deleghe a turismo e accoglienza turistica, valorizzazione del territorio, Piano di Gestione del sito Patrimonio Mondiale Unesco, Via Francigena e Contratto di fiume Elsa.

Con questa nomina – afferma il sindaco Andrea Marruccicompletiamo la squadra di governo e affidiamo deleghe importanti per San Gimignano a una figura di esperienza che conosce il territorio e le sue dinamiche in ambiti strettamente collegati tra loro e centrali nella programmazione dei prossimi anni per la nostra città. Auguro a Valentina buon lavoro per questo nuovo incarico al servizio della nostra comunità e ringrazio l’assessora Valeria Lingua per il lavoro svolto nei due anni in cui è stata al nostro fianco”.

Fonte: Comune di San Gimignano - Ufficio Stampa

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