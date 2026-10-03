Si finge maresciallo per truffare un'anziana, denunciato

È stato denunciato dalla polizia a Siena per tentata truffa aggravata un italiano di 48 anni residente in Campania, che si era finto maresciallo per circuire la vittima 80enne.

Lo scorso 28 settembre, i poliziotti hanno individuato nei pressi di Porta Romana un’auto sospetta: a bordo c’era un uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, apparso subito agitato e nervoso, che non ha saputo giustificare la propria presenza a Siena.

Proprio mentre erano in corso gli accertamenti, la questura ha diramato una nota relativa a una tentata truffa ad un’anziana residente nelle vicinanze, contattata da un presunto appartenente alle forze dell'ordine, che le aveva richiesto la consegna di soldi e monili, preannunciando l’arrivo presso la sua abitazione di un sedicente “maresciallo dei Carabinieri”.

Gli investigatori, hanno raggiunto subito l’abitazione della vittima, verificando che aveva già preparato i propri preziosi per la consegna, ma grazie all’intervento della figlia, che aveva intuito la truffa e aveva chiamato il 112, sono state attivate le pattuglie sul territorio, impedendo che la truffa venisse portata a compimento.

Dagli accertamenti svolti dagli investigatori è emerso che il 48enne fermato era il truffatore.

Nel corso del controllo i poliziotti hanno, inoltre, trovato nella disponibilità dell’uomo una modica quantità di hashish, per la quale è stato sanzionato con contestuale sospensione della patente di guida.