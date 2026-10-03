Si finge un carabiniere per prendere gioielli a un'anziana

Nel pomeriggio di giovedì 1 ottobre, i carabinieri di San Piero a Sieve hanno arrestato un 28enne che aveva appena truffato una 71enne con la tecnica delfinto carabiniere.

La signora, una pensionata che vive da sola a San Piero a Sieve, aveva ricevuto una telefonata da un sedicente appartenente all’arma. Questi la informava di una rapina consumata a Firenze, in cui era stata utilizzata auto intestata a lei. Il truffatore ha tenuto al telefono la donna dalle 10 del mattino circa, convincendola che avrebbe dovuto raccogliere e mettere in una scatola tutti i gioielli che aveva in casa, al fine di effettuare un confronto con quelli rapinati, per poi consegnarli ad un delegato dal Tribunale che sarebbe andato a casa sua.

Nel frattempo il complice del truffatore si è recato nella strada di residenza, in attesa di entrare e prendere la scatola. La sua presenza, però, non è passata inosservata, infatti una persona residente in zona ha notato il giovane che si aggirava in strada con atteggiamento sospetto, segnalandolo al 112.

Il tempestivo intervento della pattuglia dei carabinieri ha permesso di intercettare il truffatore appena uscito dall’abitazione della signora. Il malvivente ha tentato di darsi immediatamente alla fuga a piedi, lanciando la scatola contenente i preziosi nel giardino di una casa vicina, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

Tutti i gioielli sono stati recuperati e riconsegnati alla vittima, che nel frattempo aveva chiamato il 112 in quanto resasi conto di essere stata truffata, mentre il giovane è stato arrestato in flagranza. Per il 28enne è scattato l’arresto, è stato disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza notturna presso l’abitazione.