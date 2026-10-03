Spaccia cocaina a Pomarance, arrestato

Cronaca Pomarance
Condividi su:
Leggi su mobile

Nelle prime ore di giovedì 1 ottobre, a Pomarance, i carabinieri hanno arrestato un 32enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A seguito di una perquisizione nel domicilio del giovane, i militari hanno trovato 44,41 grammi di cocaina, 3 bilancini di precisione, materiale vario utilizzato per il taglio e il confezionamento della droga e 4.200 euro, ritenuta provento dell'attività illecita.

La sostanza stupefacente e il materiale da confezionamento sono stati sottoposti a sequestro mentre la somma di denaro è stata versata sul Fondo Unico Giustizia.

L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Poi è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria 4 giorni alla settimana.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
10 Settembre 2026
maltempo toscana

Maltempo, oltre 63mila fulmini sulla Toscana: allagamenti da Grosseto a Cecina

Nella notte il maltempo in Toscana ha interessato in particolare le province di Grosseto, Livorno, Arezzo, Siena, Firenze e Lucca, dove risulta transitato il sistema temporalesco. Fino alle 18 di [...]

Pomarance
Cronaca
25 Agosto 2026

Nonostante il divieto, insegue e minaccia la ex: arrestato

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Pomarance (Pisa) per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna. [...]

Pomarance
Cronaca
14 Agosto 2026

Pomarance, ritrovato l'anziano disperso a Micciano: era scomparso da 24 ore

È stato ritrovato nella giornata di venerdì 14 agosto, intorno alle 17, l'uomo di 80 anni, di origine tedesca, che risultava disperso dalla giornata precedente nella zona di Micciano, nel territorio [...]



Tutte le notizie di Pomarance

<< Indietro

torna a inizio pagina