Spaccia cocaina a Pomarance, arrestato

Nelle prime ore di giovedì 1 ottobre, a Pomarance, i carabinieri hanno arrestato un 32enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A seguito di una perquisizione nel domicilio del giovane, i militari hanno trovato 44,41 grammi di cocaina, 3 bilancini di precisione, materiale vario utilizzato per il taglio e il confezionamento della droga e 4.200 euro, ritenuta provento dell'attività illecita.

La sostanza stupefacente e il materiale da confezionamento sono stati sottoposti a sequestro mentre la somma di denaro è stata versata sul Fondo Unico Giustizia.

L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Poi è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria 4 giorni alla settimana.

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