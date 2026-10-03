'Una biblioteca tutta da scoprire' a San Casciano

Nella biblioteca di San Casciano in Val di Pesa c’è un libro, un evento, un corso per ogni età e passione. “Una biblioteca tutta da scoprire” dove le voci diventano storie e le storie generano incontri. La lettura interattiva e poliedrica è uno stimolo e un’importante fonte di arricchimento per la comunità bibliofila di San Casciano. Come ogni anno, dal mese di ottobre prende vita il laboratorio di idee, promosso e realizzato dal Comune, animato da un ricco programma di iniziative e occasioni di divertimento, educazione e approfondimento per tutta la comunità, in particolar modo per i più piccoli e le più piccole. La rassegna di eventi che si estende fino a dicembre, curata dai bibliotecari Marco Rossetti e Giovanna Bigi, si rivolge ai lettori e alle lettrici in erba per coinvolgerli in laboratori di propedeutica ritmico-musicale con giochi della music learning theory, corsi di fumetto, laboratori per familiarizzare con i suoni della lingua inglese, spettacoli di burattini, caccia al libro, laboratori di hip hop, giochi di rime e ritmo, letture di in-book in Comunicazione Aumentativa Alternativa, laboratori di disegno e invenzione, letture internazionali.

“Il nostro obiettivo – afferma l’assessora alla Cultura Sara Albiani - è quello di rispondere alle esigenze dei più giovani e costruire insieme a loro una biblioteca su misura, capace di intercettare i reali interessi delle nuove generazioni e fare di questo luogo un punto di incontro vivo, partecipato, animato da cose che accadono, persone che si incontrano, si confrontano, attivano scambi e relazioni, possano trovare occasioni di formazione e arricchimento per dare spazio e voce a passioni, desideri, inclinazioni”.

“Sono tutti eventi di grande qualità e originalità quelli che costituiscono il carnet autunnale della biblioteca comunale, che abbiamo voluto dedicare in special modo ai piccoli e alle piccole utenti – specifica l’assessore Albiani – mi preme mettere in evidenza il nostro investimento fatto sul Comics Lab, attività che mira ad agganciare una fascia di età ampia, dagli undici ai venti anni, sul laboratorio di hip hop da cantare e comporre sulle note del rap, come parte integrante della cultura urbana, sugli spettacoli di alto livello del festival “Fratelli burattini” a cura dei Pupi di Stac, sul laboratorio di disegno e invenzione a cura dello scrittore e illustratore Simone Frasca, sulle iniziative che intrecciano creatività, fantasia, artigianalità in occasione di Halloween e delle festività natalizie”.

Anche sul fronte adulti, il cartellone delle iniziative si presenta denso di attività. Ai corsi di lingua inglese, si aggiungono i laboratori di musicoterapia di gruppo, gli incontri storico-letterari e artistici, le conversazioni filosofiche, le conferenze su alcuni dei temi che narrano la contemporaneità legati all’adozione, alla genitorialità, alla tecnologia e all’intelligenza artificiale, al mondo della scuola, al dialogo interreligioso, alla pace e all’integrazione. Tra gli appuntamenti più rilevanti del cartellone la presenza del grande scrittore Marco Malvaldi che il 24 novembre alle ore 18 dialogherà con Alessandra Cafiero sul tema dell’arte del raccontare.

“Invito tutti a frequentare la biblioteca di San Casciano - interviene il sindaco Roberto Ciappi – un polo di servizi culturali e uno spazio lettura, ampio e dotato di un ricco patrimonio librario e multimediale con oltre 45mila documenti disponibili alla lettura, alla visualizzazione e alla consultazione nelle sale della struttura che dialogano con il Museo Ghelli e gli altri spazi della socialità, della musica e dei linguaggi espressivi”. “Nel cuore storico del paese, - continua il primo cittadino - la biblioteca è una fucina creativa, libera e inclusiva, è la pietra miliare di quella che poi nel tempo abbiamo chiamato la cittadella della Cultura di San Casciano, concentrata nell’area di via Roma, dove coltivano talenti e occasioni di conoscenza il Teatro Niccolini, la sede della banda Oreste Carlini, l’Accademia dei Perseveranti, la Casa delle Associazioni”.

Tante e diverse le sezioni che trovano spazio nella biblioteca. Sugli scaffali sono disposti libri per bambini, ragazzi e adulti, appartenenti a vari generi letterari e ambiti specifici come la multiculturalità e la sezione locale dedicata alla memoria storica del territorio. Sono disponibili enciclopedie per adulti e per ragazzi, dizionari di lingua italiana e straniere e vari repertori generali e relativi ad ogni disciplina. Le postazioni internet, il materiale cd e video, l’emeroteca arricchiscono il ventaglio dei servizi di un luogo di incontro particolarmente frequentato da giovani, studenti e famiglie. Inoltre sono attivi i progetti Medialibrary e utente web. Musica, film, e-book, quotidiani, banche dati, quotidiani, corsi di formazione on line, archivi di immagini: con la piattaforma Medialibrary gli utenti possono accedere ad un patrimonio virtuale che conta milioni di risorse, accessibile da ogni angolo del pianeta. Il progetto “Utente Web” consente di risparmiare tempo ed effettuare comodamente da casa, dal proprio computer, alcune delle operazioni più frequenti di accesso alle risorse virtuali. Il servizio offre l’opportunità di verificare la disponibilità dei documenti, prenotarne o effettuarne il prestito attraverso la connessione alla rete.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Il programma della rassegna è disponibile nel dettaglio sul sito web del Comune: https://www.comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it/.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa

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