'Alberi monumentali d'Italia – Percorso per immagini', la mostra a Fucecchio

Un viaggio per immagini tra i giganti verdi del nostro Paese. Sabato 10 ottobre 2026 si inaugura a Fucecchio la mostra "Alberi monumentali d'Italia – Percorso per immagini", promossa da Italia Nostra M.V.I. in collaborazione con la sezione Valdarno Inferiore del CAI, il Rotary Club Fucecchio Santa Croce, l'EcoIstituto delle Cerbaie, la Fondazione Montanelli Bassi ETS e il Museo Civico e Diocesano di Fucecchio, con il patrocinio del Comune.
Il programma prevede alle 17 il taglio del nastro presso la Sala della Tinaia, in via del Cassero, con gli interventi del naturalista Andrea Bernardini e di una rappresentante dell'associazione RAMI (Registro Alberi Monumentali Italiani). A seguire, l'apertura dell'esposizione nei locali superiori di Palazzo della Volta, nella Sala del Pellegrino.
La mostra resterà visitabile dal 10 al 24 ottobre, tutti i giorni dalle 17 alle 19. Per le scuole è prevista l'apertura anche al mattino, su prenotazione al numero 328 1289087.
L'iniziativa punta a far conoscere e valorizzare il patrimonio degli alberi monumentali italiani, esemplari di straordinario valore naturalistico, storico e paesaggistico censiti dal Registro nazionale.
Fonte: Ufficio Stampa
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