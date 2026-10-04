Avane, Pro Empoli organizza a La Vela una 'Cena con delitto'

Una cena diversa dal solito, dove il gusto incontra il mistero e ogni commensale può trasformarsi in detective. È “Cena con delitto: L’ultimo calice”, l’evento in programma venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 19.30, presso La Vela “Margherita Hack”, in via di Magolo ad Avane, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco APS Empoli. La serata proporrà ai partecipanti un vero e proprio giallo da vivere a tavola: sei sospettati, un solo colpevole e un delitto da risolvere. La domanda che accompagnerà la serata sarà infatti una sola: chi ha avvelenato il Conte? Attraverso indizi, sospetti, inganni e degustazioni, il pubblico sarà chiamato a osservare, ragionare e mettere alla prova il proprio intuito per arrivare alla soluzione del mistero. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di coniugare socialità, cultura, intrattenimento e convivialità, proponendo al pubblico un format coinvolgente e originale. La cena sarà curata dall'Associazione Noi da Grandi, mentre durante la serata è previsto un intermezzo musicale dal vivo a cura di Emilio Spera. A rendere ancora più particolare l'appuntamento sarà lo spazio dedicato a “L’arte dell’investigazione”, con i testi di Rossana Ragionieri e l’intervento di Daniela Mancini, che accompagneranno i partecipanti all'interno della storia e delle sue atmosfere. «Abbiamo pensato a una serata capace di coinvolgere il pubblico non soltanto attraverso la buona tavola, ma anche attraverso il gioco, la curiosità e la voglia di stare insieme – spiegano gli organizzatori –. L’obiettivo è creare un’esperienza nella quale ogni partecipante possa sentirsi parte della storia e provare a scoprire il colpevole prima degli altri». “L’ultimo calice” si presenta dunque come un appuntamento rivolto a chi ama le atmosfere del giallo, ma anche a chi desidera semplicemente trascorrere una serata originale e conviviale, tra musica, cena e investigazione. L'appuntamento è per venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 19.30 presso La Vela “Margherita Hack”, via di Magolo, Avane.

Fonte: Ufficio Stampa

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