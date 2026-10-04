Fatta brillare una bomba da 500 libbre vicino a Orbetello

Cronaca Orbetello
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Si sono concluse a Orbetello, in provincia di Grosseto, le operazioni di bonifica e neutralizzazione di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Si trattava di una bomba d’aereo di fabbricazione inglese da 500 libbre, rinvenuta lo scorso 19 giugno in località Fonteblanda, nei pressi della strada statale Aurelia, durante i lavori per la realizzazione della Ciclovia Tirrenica.

Le delicate operazioni di disinnesco e distruzione sono state condotte dagli specialisti dell’Esercito del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, in provincia di Bologna, sotto il coordinamento della Prefettura di Grosseto e con la gestione sul campo del Centro Coordinamento Soccorsi, allestito presso il Municipio di Orbetello.

L’intervento è iniziato in mattinata, dopo l’evacuazione dei residenti e la sospensione della circolazione stradale e ferroviaria all’interno dell’area rossa. Le procedure di despolettamento si sono concluse in circa un’ora, consentendo di mettere in sicurezza l’ordigno.

La bomba è stata quindi rimossa e trasferita sotto scorta fino alla cava del Priorato, dove, intorno a mezzogiorno, è stata fatta brillare in condizioni di sicurezza.

Concluse le operazioni, sono state ripristinate sia la circolazione ferroviaria sulla direttrice Roma-Pisa-Genova sia la viabilità stradale sull’Aurelia.

Il prefetto di Grosseto, Paola Berardino, ha espresso il proprio plauso e ringraziamento a tutte le forze e alle componenti istituzionali coinvolte nell’intervento.

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