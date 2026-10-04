Grande vittoria alla prima per l'Abc (con omaggio a Remo Parri)

Emozioni su emozioni. Emozione per la “prima”, emozione per una vittoria importante, emozione per la giornata che ha inaugurato al PalaBetti la stagione del 60° anniversario gialloblu. Ma, soprattutto, emozione per un omaggio davvero speciale: quello a Remo Parri, storico dirigente gialloblu e, prima ancora, una di quelle persone che con perseveranza, passione ed impegno hanno rappresentato per decenni le colonne portanti del sodalizio castellano. Tanta la commozione in campo e sugli spalti durante il momento in cui Remo Parri ha sfilato a centro campo tra i bambini del minibasket per raccogliere l’omaggio della società, consegnato dalle famiglie Betti e Gilardetti. Un momento che sarà replicato in occasione di tutte le gare casalinghe di questa stagione davvero speciale, per premiare chi ha scritto la storia dell’Abc Castelfiorentino.

Tornando alla gara, dopo l’opaca prestazione di sette giorni fa a Firenze, l’Abc Solettificio Manetti ha dato la risposta che serviva, approcciando con autorità e amministrando la sfida per tutti i quaranta minuti. Davanti al pubblico del PalaBetti, i ragazzi di Alberto Tonfoni, peraltro privi di Riccardo Balducci, tenuto precauzionalmente a riposo per un risentimento muscolare, hanno messo in campo quell’intensità mancata domenica scorsa, andando a prendersi due punti importanti per lasciarsi definitivamente alle spalle un esordio assolutamente da dimenticare. Il Gea Grosseto, dopo un ottimo approccio, si è trovato così ad inseguire, senza mai riuscire di fatto a mettere in discussione il finale.

“Serviva una prestazione convincente ed è arrivata una vittoria importante – commenta coach Alberto Tonfoni -. I ragazzi hanno approcciato in modo giusto, e dopo la prestazione di Firenze era importante dimostrare la vera faccia dell’Abc. Credo però che si possa fare ancora meglio: qualche errore evitabile, qualche palla persa di troppo, una gestione dei falli ancora da rivedere, ma era necessario dare vita ad una prova di sostanza. Adesso sguardo alla trasferta di Lerici, in cui dovremo cercare di dare continuità alle buone cose viste oggi e migliorare gli aspetti su cui ancora siamo deficitari”.

LA CRONACA

Ottimo approccio per l’Abc, che cerca subito di impore il proprio ritmo e scrive 8-3 dopo due giri di cronometro. Banchi tiene i suoi in scia dalla lunga distanza, ma Carlotti e Mancini nel pitturato mantengono il controllo castellano: 15-8 a metà frazione. La mano caldissima degli ospiti dall’arco vale il -1 (18-17), ma nel momento in cui alza l’intensità difensiva, l’Abc allunga di nuovo fino al 28-19 a firma Lazzeri, preludio alla tripla di Carlotti che chiude la frazione sul 31-21.

Nella seconda frazione Cantini e compagni alzano letteralmente le barricate nelle retrovie, così Gea smarrisce la via. De Leone e Mancini ringraziano e danno il via alla fuga locale, con Corbinelli che infila il +20 (46-26), vantaggio che stavolta i gialloblu amministrano fino al 56-37 di metà gara.

Dagli spogliatoi però, come troppo spesso accade, torna in campo la brutta copia dell’Abc: l’intensità difensiva cala, mentre l’attacco si affida soltanto a conclusioni personali dalla lunga distanza. Così Grosseto ci crede e prova a riaprire la sfida fino al 58-45 su cui coach Tonfoni ferma il gioco. Al rientro dal time out, ecco puntuale il contro break castellano che in un amen ristabilisce il +20 a firma Rosi (67-47), finché la penetrazione di Corbinelli manda tutti all’ultimo riposo sul 78-57.

Niente da segnalare in un ultimo quarto in cui i gialloblu devono soltanto amministrare. Così, quando Lazzeri fa lampeggiare sul tabellone un perentorio 92-64, dagli spalti può partire l’applauso finale del pubblico castellano.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – GEA BASKETBALL GROSSETO 97-72

Abc Solettificio Manetti: Rosi D., Rosi L. 5, Lazzeri 11, Ticciati 3, Corbinelli 24, Talluri, Balducci ne, Belli 9, Mancini 17, Carlotti 12, De Leone 12, Cantini 4. All. Tonfoni. Ass. Chiarugi, Carzoli.

Gea Basketball Grosseto: Banchi 9, Scurti 19, Cristofani 7, Bisanti 2, Malentacchi 2, Fei 11, Mari 11, Lucente 6, Martinelli, Liberati 5. All. Andreozzi. Ass. Terrosi.

Parziali: 31-21, 56-37 (25-16), 78-57 (22-20), 97-72 (19-15)

Arbitri: Vumbaca di Firenze, Pucciarelli di Cascina.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

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