Il riuso è grande protagonista nelle piazze del Chianti

Riduci, riusa, ricicla. Oggetti che possono avere una seconda chance. Continuano ad animarsi di occasioni di scambio e riciclo le piazze del Chianti dedicate alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti come “Svuota la soffitta”, l’iniziativa che oggi, domenica 4 ottobre, è in corso per l’intera giornata fino alle ore 18.30, in piazza Matteotti, a Tavarnelle Val di Pesa. L’iniziativa, che vede la partecipazione di oltre quaranta espositori, fa parte di un percorso condiviso dai Comuni dell’Unione del Chianti fiorentino che si fonda sul coinvolgimento e la mobilitazione dei cittadini sul tema della prevenzione e della riduzione dei rifiuti, con l’obiettivo di ridurre in modo efficace la produzione dei rifiuti.

Lo strumento è l'adozione di un approccio integrato e partecipato, fondato su impegni, azioni e strumenti concreti. “Svuota la soffitta” è un’esperienza di successo che si ripete nelle piazze del Chianti, da diversi anni, nella versione autunnale e primaverile, e ha contribuito al potenziamento della raccolta differenziata anche all’estensione del servizio di porta a porta sui territori comunali.

“L’obiettivo di trasmettere e diffondere periodicamente la pratica virtuosa del riuso negli spazi pubblici più frequentati dalle nostre comunità – dichiarano i sindaci Paolo Sottani, Roberto Ciappi e David Baroncelli - nasce dalla necessità di ridurre la produzione dei rifiuti, un’azione che realizziamo concretamente grazie alla partecipazione attiva dei cittadini che assumono un ruolo centrale nella mission del Chianti Waste-Less, protagonisti di un progetto di sostenibilità comune. Quelle di “Svuota la soffitta” sono domeniche speciali, ‘lente’, che favoriscono socialità e accolgono la filosofia del riciclo e dello scambio di materiali che non servono più e che possono avere una seconda vita in altri ambienti domestici. Un esempio corale che prova come gli oggetti che liberano soffitte e cantine, possano rappresentare una risorsa, prima di essere conferiti nei cassonetti come rifiuti”.

“Svuota la Soffitta”, il mercatino del libero scambio dell’usato, continua il suo viaggio a favore dell’ambiente e domenica 11 ottobre farà tappa in piazza Matteotti a Greve in Chianti, domenica 18 ottobre approderà in piazza della Repubblica e lungo il viale Garibaldi a San Casciano in Val di Pesa e il 13 dicembre sarà allestito in piazza Landi a Strada in Chianti. Anche in queste occasioni i cittadini e le cittadine, residenti nei comuni di San Casciano in Val di Pesa, Barberino Tavarnelle e Greve in Chianti, potranno vendere o scambiare oggetti usati in buono stato e di esiguo valore commerciale. Sono ammessi anche minori, purché accompagnati costantemente da un genitore. Gli spazi concessi ad ogni partecipante verranno assegnati dalle amministrazioni comunali. Per partecipare occorre compilare e consegnare l'apposita domanda, disponibile sui siti web dei Comuni.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa

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