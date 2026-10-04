Muore 55enne di Castelfiorentino mentre è in bici in Liguria

Cronaca Castelfiorentino
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Un uomo di cinquantacinque anni di Castelfiorentino è morto nella mattinata di oggi, domenica 4 ottobre, in Val di Magra, in provincia di La Spezia, Liguria. La vittima era in bicicletta in compagnia di alcuni amici.

Non si conosce la dinamica, ma la prima ricostruzione parla di un malore accusato dal ciclista valdelsano. Si sarebbe sentito male all'improvviso e sarebbe spirato poco dopo nonostante l'arrivo dei soccorsi.

L'uomo era di Castelfiorentino ma lavorava in Versilia in una struttura ricettiva. Il malore sarebbe avvenuto sulla collina di Ortonovo, frazione del comune di Luni.

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