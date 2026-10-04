Muore 55enne di Castelfiorentino mentre è in bici in Liguria

Un uomo di cinquantacinque anni di Castelfiorentino è morto nella mattinata di oggi, domenica 4 ottobre, in Val di Magra, in provincia di La Spezia, Liguria. La vittima era in bicicletta in compagnia di alcuni amici.
Non si conosce la dinamica, ma la prima ricostruzione parla di un malore accusato dal ciclista valdelsano. Si sarebbe sentito male all'improvviso e sarebbe spirato poco dopo nonostante l'arrivo dei soccorsi.
L'uomo era di Castelfiorentino ma lavorava in Versilia in una struttura ricettiva. Il malore sarebbe avvenuto sulla collina di Ortonovo, frazione del comune di Luni.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Castelfiorentino
Castelfiorentino
Cronaca
25 Settembre 2026
Incidente poco dopo le 13.30 di oggi, venerdì 25 settembre, a Castelfiorentino. Coinvolti nello scontro, per cause in corso di accertamento, un'auto e un motorino. Sul posto, in via dei [...]
Castelfiorentino
Cronaca
14 Settembre 2026
Una persona è stata portata in gravi condizioni in ospedale dopo un incidente stradale a Petrazzi, frazione di Castelfiorentino. Si tratta di un 40enne che era in sella alla sua [...]
Castelfiorentino
Cronaca
24 Agosto 2026
La sindaca Francesca Giannì ha comunicato sui social la cessazione definitiva dell'attività di una parrucchieria a Castelfiorentino, disposta per mancanza dei requisiti professionali e impiego di personale non in regola. [...]
<< Indietro