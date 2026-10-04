Prima vittoria in campionato per l'Use Computer Gross

Ci sarebbe da fare un elenco lungo così di singoli: da Soviero che ruba la palla decisiva, ad un chirurgico Korsunov, da Saltykov in doppia doppia (17 punti e 10 rimbalzi) a Tosti che sale in cattedra nel finale, per non parlare dei giovani Regini e Baldacci con quest’ultimo che, quando la barca sembra affondare, cala l’ancora e rimette al sicuro la barca. Questo per dire che alla fine la vince il collettivo, il carattere dell’Use Computer Gross che soffre ma batte Carver Roma 77-75 e mette in cascina i primi due punti stagionali. La vince andando a rimestare nello ‘sporco’, la truppa di coach Valentino. Con due palle rubate in due momenti chiave ed anche con una migliore gestione dei possessi nella fase decisiva della partita. Due punti che fanno morale in una fase nella quale, come normale che sia, di lavoro da fare ce n’è ancora.

L’Use parte bene con Tosti che porta i suoi sul 6-0 distribuendo anche tre stoppate che non guastano mai. La squadra gioca bene e, seppur tiri male dall’arco, va sul 15-7 e regala belle azioni, tipo l’assist di Regini per Tosti: 19-9. C’è spazio per il baby Chelini ed al 10’ siamo 23-16. La prima tripla di Korsunov e due liberi di Soviero valgono un 28-16 che fa sembrare tutto bello. Così non è perché ecco un parziale romano di 2-15 e la partita cambia faccia. Al riposo siamo 38-41 e c’è da soffrire anche al rientro dall’intervallo quando entra Baldacci. Il classe 2007 empolese stoppa, prende rimbalzi importanti e segna anche riportando i suoi in linea di galleggio sul 48-51. Quando schiaccia il 52-54 il palazzetto salta in piedi ed al 30’ ecco il 54-55. Si viaggia ancora punto a punto e sarà così fino alla sirena. Una tripla di Lucarelli allo scadere dei 24 promette male (66-70) ma l’Use si rimette al pezzo e con Saltykov va sul 68-70. Korsunov mette la tripla del sorpasso: 71-70 a 90 secondi dalla sirena. Murri segna dall’arco ma ecco Tosti che prende un rimbalzo, segna, subisce fallo e va in lunetta: 74-73. Esce Pagnanelli, Korsunov ruba una palla decisiva, Saltykov subisce fallo e non trema: 76-73. Orman appoggia il 76-75 a 13 secondi dalla sirena, Cipriani subisce fallo ma ne mette uno. A decidere che quel libero sarà l’ultimo canestro della serata è Soviero. Carver Roma ha tutto il tempo per impostare un’azione e scegliere se tirare per vincere o per il supplementare. Meglio non farli proprio tirare, dice Soviero, che ruba la palla decisiva, quella che regala ai biancorossi la prima vittoria del campionato.

77-75

USE COMPUTER GROSS

Chelini, Baldacci 6, Korsunov 16, Fredianelli ne, Cipriani 10, Ramazzotti ne, Scali 4, Marini ne, Saltykov 17, Tosti 13, Soviero 8, Regini 3. All. Valentino (ass. Vercesi/Cappa)

CARVER ROMA CINECITTA’

Ormai 14, Murri 14, Cefariello 5, Taflaj 4, Lucarelli 7, Martino 12, Pizziconi, Pagnanelli 18, Ferrari 1. All. Tretta (ass. Padoan)

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