Bagno della Versilia condannato a risarcire una famiglia per "vacanza rovinata"

Cronaca Pietrasanta
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Una famiglia di Porcari è stata risarcita con 3mila euro per una vacanza rovinata a causa della mancata disponibilità della tenda prenotata in uno stabilimento balneare di Tonfano (Pietrasanta), in Versilia.

La famiglia aveva prenotato con largo anticipo una tenda per la seconda metà di agosto 2018, insieme ad altri servizi dello stabilimento. Aveva inoltre affittato una casa nelle vicinanze, anche per poter ospitare parenti con difficoltà di deambulazione.

Arrivati al 12 agosto, però, la tenda prevista dal 13 al 31 agosto non era disponibile nella posizione concordata. Il gestore sosteneva di averne messa a disposizione un’altra, in una zona diversa dello stabilimento, ma la famiglia la rifiutò perché non vicina alla postazione dei parenti.

La situazione portò la famiglia a interrompere le vacanze e tornare a casa, non riuscendo a trovare un'alternativa nella zona.

Dopo che il Tribunale di Lucca aveva respinto la richiesta di risarcimento, la Corte d’Appello di Firenze ha riconosciuto alla famiglia 3mila euro per il cosiddetto “danno da vacanza rovinata”. Secondo i giudici, la mancata disponibilità della sistemazione prenotata ha compromesso il periodo di riposo e la possibilità di trascorrere il Ferragosto insieme a parenti e amici. La notizia è riportata da Il Tirreno.

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