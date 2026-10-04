Tutti in campo per ricordare Michela Danesi, successo per il memorial

Anche quest'anno hanno vinto la solidarietà, il ricordo e l'aggregazione nella dodicesima edizione del memorial Michela Danesi. Parliamo della manifestazione organizzata dal Cral di Estra per ricordare l'ex collega prematuramente scomparsa, colonna portante dell'ufficio di ragioneria della società di via Panziera a Prato. Nel corso della giornata di ieri 24 ex colleghi si sono sfidati alla Polisportiva 2A di Prato in un torneo di tennis e padel. Alla fine della giornata, poi, il momento conviviale con le premiazioni dei vincitori, la cena tutti assieme, e la consegna di un ricordo alla famiglia Danesi.

A supportare la manifestazione il gruppo Ivg, mentre a curare il catering serale è stato 'Momenti Giusti', guidato dall'imprenditrice Justyna Pawlowska. Presenti l'amministratore delegato di Estra, Nicola Ciolini, il presidente del Cral Estra Andrea Bianconi, l'assessore allo Sport, Enrico Romei, e il delegato provinciale del Coni, Massimo Taiti.

“Un bel momento di aggregazione e di ricordo – commentano Ciolini e Bianconi -. Un'iniziativa che si ripete negli anni e che trova sempre ampia partecipazione. Segno che Michela ha lasciato un grande ricordo in tutti noi di Estra”.

“Come amministrazione comunale vogliamo spingere sempre di più sui memorial sportivi – aggiunge Romei -, perché servono per mantenere vivo il ricordo, per creare momenti di aggregazione e per facilitare la pratica sportiva. Sono iniziative di grande valore: il modo migliore per ricordare unendo persone”.

“E' un onore collaborare per simili iniziative – conclude Angela Silicato, collaboratrice di Momenti Giusti Catering -. A questa siamo particolarmente legati, un momento sempre toccante. Siamo inoltre soddisfatti di come si stia consolidando sempre più il rapporto con il Cral di Estra e con tutta l'azienda. E' un piacere potere crescere assieme a loro”.

Di seguito i vincitori del torneo. Tennis Gold: Guarducci. Padel Gold: Paoletti - Fatighenti. Tennis Silver: Graziani. Padel Silver: Cafforio - Bixio.

Secondi classificati Tennis Gold: Masti - Padel Gold: Magi - Bellandi. Secondi classificati Tennis Silver: Pepe - Padel Silver: Santini - Sforzi.

Fonte: Ufficio Stampa

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