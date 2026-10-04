Use Rosa Scotti, buona la prima contro Roma

Con la folle messa un po’ troppo presto ma fondamentalmente senza soffrire più di tanto. La prima è andata, un 62-75 che l’Use Rosa Scotti mette in cascina nei primi trenta minuti, con un paio di ottimi parziali con i quali spazza via i dubbi della vigilia di un campo mai visto prima e di una San Raffaele Roma povera magari di esperienza della categoria ma piena di entusiasmo. Le biancorosse approcciano bene la partita, segnano tutte, si godono conferme e novità e tengono sempre la testa avanti, buon segno. La continuità che il tecnico chiede sempre manca solo nel parziale finale quando, a risultato ormai acquisito, Roma butta via le briglie e tenta il tutto per tutto, senza però mai impensierire davvero le biancorosse. Visto che siamo alla prima, non ci fosse niente su cui lavorare sarebbe quasi un problema.

Servono un paio di minuti per il primo canestro di Vente ed il primo viaggio in lunetta di Lussignoli: 0-4. Su due rubate che portano a canestro Antonini e Lussignoli, 0-8, ecco che arriva l’inevitabile timeout romano. Lussignoli, sempre lei, ne mette un altro prima del sospirato canestro delle padroni di casa. Alla prima tripla stagionale pensa Rylichova dopo 4 minuti e, per non essere da meno, la mette anche Ianezic: 6-14. Anche se le romane prendono fiducia, la Scotti controlla le operazioni in campo ed al 10’ siamo 17-26 grazie al coast to coast di Casini. Si segna poco, l’Use Rosa dopo un paio di minuti abbondanti con Lussignoli mentre minuti di qualità arrivano anche dalla giovane Del Piano. A metà siamo 23-33 ma Roma ora ha una faccia diversa e si riavvicina fino al 27-35. Colognesi cade a terra ed esce sorretta dalle compagne e Del Piano manda tutte al riposo sul 30-41 con 10 giocatrici biancorosse su undici a canestro. Per fortuna nel quintetto che riparte c’è Colognesi e Casini appoggia i primi due con Vente che segna il 30-45. Lo 0-7 è una tripla di Ianezic e la tramortita Roma ferma subito il gioco. Timeout inutile perché la Scotti non molla (0-15) e concede il primo canestro dopo quasi 4 minuti. Casini mette la firma sul più 25 (39-64) ed al 30’ siamo su un rassicurante 43-68 con parziale di 13-27. Roma prova a crederci con un 7-0 di parziale e coach Cioni si rifugia in timeout per rimettere un po’ di ordine in campo. Si riparte ed altri cinque punti delle romane (57-68 e 14-0 di parziale) fino a che Vente non mette un libero ed un appoggio da sotto. Si respira un po’ ma la Scotti continua a vivere di rendita ed a giocare male in attacco anche se, a quel punto, basta solo gestire fino al 62-75 finale.

62-75

SAN RAFFAELE BASKET ROMA

De Marchi 18, Toscani 7, Barbieri 13, ZAPPELLINI, Cupellaro 8, Mascetti 4, Grattarola, Ciaccioni 8, De Angelis ne, Sangare, Lami 4. All. Ciccalotti (ass. Sottili/Schioppa)

USE ROSA SCOTTI

Colognesi 5, Lussignoli 20, Antonini 7, Vente 10, Rylichova 6, Ruffini 4, Ianezic 9, Casini 6, Gatti 2, Torricini, Del Piano 6. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Arbitri: Renga di Folignano e Menicali di Fermo

Parziali: 17-26, 30-41 (13-15), 43-68 (13-27), 62-75 (19-7)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

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