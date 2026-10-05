Gli Angeli del Bello festeggiano i 16 anni prendendosi cura dell'area intorno al Teatro del Maggio

E' iniziata ufficialmente ieri la Festa per celebrare i 16 anni della Fondazione Angeli del Bello di Firenze, impegnata dal 2010 a promuovere e coordinare progetti e azioni di volontariato volti a migliorare il decoro e la bellezza di Firenze.

La settimana di iniziative, che andranno avanti in tutta la città fino al 10 ottobre, è stata aperta ieri mattina con interventi di micropulizia e rimozione di scritte vandaliche nella zona antistante il Teatro del Maggio Musicale fiorentino, alla presenza di Giorgio Moretti, presidente Fondazione Angeli del Bello ETS, di Marco Bassilichi e Maurizio Brandini, vicepresidenti, dell'assessora al Decoro di Firenze Caterina Biti, di Alessandro Canovai di Alia Plures, Carlo Gobbi direttore marketing l Teatro del Maggio Musicale fiorentino e Paolo Klun, direttore comunicazione del l Teatro del Maggio Musicale fiorentino.

Proprio intorno a piazza Gui e a piazzale Vittorio Veneto viene avviato dalla Fondazione un nuovo progetto di cura e valorizzazione dell’area urbana, attraverso la rimozione di scritte vandaliche - con interventi dedicati dei Custodi del Bello -, la raccolta di micro-rifiuti abbandonati, con particolare attenzione ai mozziconi di sigaretta nell’ambito della campagna Operazione Mozzicone, la cura del verde pubblico, attraverso attività di micro-manutenzione e valorizzazione delle aree verdi, per restituire alla comunità spazi più curati e accoglienti, grazie a una donazione ricevuta da un imprenditore particolarmente sensibile ai nostri temi.

Qui il programma: https://www.angelidelbello.org/festa-2026/

Fondazione Angeli del Bello

La Fondazione Angeli del Bello ETS è una Fondazione di Partecipazione. I Soci fondatori sono Quadrifoglio S.p.a. (oggi Plures Alia) e l’Associazione Partners Palazzo Strozzi, a cui è subentrata l’Associazione per Firenze.

È nata nel 2010 per promuovere e coordinare progetti e azioni di volontariato volti a diffondere la cultura del Decoro, della Cura dell’Ambiente e del Civismo.

La Fondazione con carattere volontario e non finalità di lucro, si propone con azioni concrete di contrastare la maleducazione e l’inciviltà, rigenerando gli spazi comuni, migliorando la Città con l’impegno quotidiano.

Ha costruito negli anni una squadra di migliaia di cittadini che hanno scelto di dedicare tempo ed energie alla cura dei luoghi in cui vivono. Da questa esperienza è nata una rete che oggi conta oltre venti realtà locali in tutta Italia.

Fonte: Fondazione Angeli del Bello

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