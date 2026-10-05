A Pisa il convegno 'Odissea. Le città ai tempi dell'AI'

Come cambieranno le città sotto la spinta dell’intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie e dei nuovi modelli urbani? E soprattutto: come governare questa trasformazione perché produca comunità più vivibili, sostenibili e capaci di rispondere ai bisogni delle persone?

Sono queste le domande al centro di ‘Odissea. Le città ai tempi dell’AI’, l’iniziativa in programma venerdì 9 ottobre alle 17.30 al Cinema Arsenale di Pisa, nell’ambito di Internet Festival 2026.

Ad aprire i lavori sarà Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana e promotore del progetto Toscana 2050. Al centro dell’incontro l'intervento di Carlos Moreno.

Urbanista di fama mondiale e docente alla IAE Paris-Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, e membro dell’Accademia francese delle Tecnologie, Moreno è conosciuto a livello internazionale soprattutto per aver sviluppato il concetto della ‘città dei 15 minuti’. Un modello che ha alimentato il dibattito internazionale sulla trasformazione urbana e che ha trovato applicazione e sperimentazione in numerose città del mondo, a partire da Parigi.

La presenza di Moreno a Pisa coinciderà inoltre con l’uscita italiana del suo nuovo libro, ‘La città che cura. Prossimità e partecipazione: una nuova grammatica territoriale’, pubblicato da ADD Editore e in libreria proprio dal 9 ottobre. Il volume prosegue la riflessione sulla Città dei 15 minuti mettendo al centro prossimità, partecipazione, qualità della vita e cura dei territori.

A Pisa, il confronto partirà dunque da una delle grandi questioni del nostro tempo: come l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie cambieranno le città e, soprattutto, come governare questa trasformazione perché produca comunità più vivibili, sostenibili e capaci di rispondere ai bisogni delle persone.

Accanto a Moreno interverranno Nicola Vitiello, rettore della Scuola Superiore Sant’Anna; Francesca Coppola, assessora all’Urbanistica, Smart City e Centri storici del Comune di Genova; Valerio Di Pietro, assessore alla Transizione digitale e Smart City del Comune di Napoli; Federico D’Annunzio, imprenditore e autore. A moderare il confronto sarà la giornalista Silvia Perdichizzi.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di Toscana 2050, promosso dal Consiglio regionale nell’ambito della legge regionale 46/2015, per mettere a confronto ricerca, istituzioni, imprese e territori sulle trasformazioni economiche, sociali e culturali destinate a segnare i prossimi decenni e sulle scelte da compiere oggi per governarle.

Alle 21, la giornata proseguirà con la presentazione e la proiezione di “2001: Odissea nello spazio” di Stanley Kubrick, introdotta da Antonio Capellupo e Fabio Gadducci.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa

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