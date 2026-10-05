Arrestato per spaccio alle Cerbaie un pluripregiudicato recidivo

Un cittadino marocchino pluripregiudicato e recidivo è stato arrestato dalla Guardia di finanza nell'area boschiva delle Cerbaie, nel territorio di Castelfranco di Sotto, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'intervento è stato effettuato dai militari della Compagnia di San Miniato, con il supporto delle unità cinofile del Gruppo di Pisa, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio e contrasto ai traffici illeciti. Durante la perlustrazione dell'area, i finanzieri hanno individuato l'uomo mentre, secondo quanto riferito dalla Guardia di finanza, cedeva dosi di stupefacente in cambio di denaro.

Una volta bloccato e identificato, è emerso che il cittadino marocchino era già stato arrestato dai finanzieri e condannato altre tre volte negli ultimi due anni per la medesima condotta, per un totale di due anni e tre mesi di reclusione.

La Procura della Repubblica di Pisa ha richiesto il giudizio penale direttissimo. Il Tribunale di Pisa ha convalidato l'arresto e, in attesa del nuovo processo, disposto nei confronti dell'uomo il divieto di dimora nel comune di Castelfranco di Sotto.

Il controllo a San Romano

Nello stesso dispositivo di controllo, le unità cinofile sono state impiegate anche nello scalo ferroviario di San Romano. Qui un cittadino egiziano, appena sceso dal treno, è stato segnalato dai cani antidroga.

I successivi controlli hanno portato al rinvenimento di circa 100 grammi di hashish e otto pastiglie di ossicodone, potente analgesico oppioide, detenute, secondo quanto riferito dalla Guardia di finanza, in assenza di prescrizione medica.

Lo stupefacente e i farmaci sono stati sequestrati. Il cittadino egiziano è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.