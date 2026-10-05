Bombola di gas trovata sotto il David al piazzale Michelangelo

Cronaca Firenze
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Il ritrovamento questa mattina intorno alle 7.30 da parte di un'addetta di Alia. Sul posto carabinieri e artificieri, accertamenti sulle immagini delle telecamere

Una bombola di gas è stata trovata sotto la statua del David al piazzale Michelangelo, uno dei principali punti panoramici di Firenze. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 7.30 da parte di un'addetta di Alia Servizi Ambientali, la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti.

L'operatrice ha immediatamente segnalato la presenza della bombola al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri dell'Arma, mentre l'area è stata messa in sicurezza. Il viale dei Colli, che conduce a piazzale Michelangelo, è rimasto chiuso fino alle ore 10 negli accessi da piazza Ferrucci e, sul lato opposto, da quello di piazzale Galileo (zona Poggio Imperiale) con deviazioni del traffico.

All'esito di accertamenti la bombola è stata ritenuta inoffensiva. La bombola, di quelle da cucina, era senza gas, non poteva esplodere.  Ripristinate le condizioni di sicurezza dei luoghi, la zona è stata riaperta al traffico pedonale e veicolare.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire la provenienza della bombola. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per la ricostruzione dei fatti, anche esaminando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

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