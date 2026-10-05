Cadavere recuperato in mare a Quercianella: disposta l'autopsia

Cronaca Livorno
Condividi su:
Leggi su mobile

Il corpo è stato avvistato dalla riva da alcuni passanti. Sul posto vigili del fuoco e Capitaneria di porto. La Procura indaga sulle cause della morte

Il cadavere di un uomo è stato recuperato in mare nella tarda serata di ieri a Quercianella, località a sud di Livorno. Il corpo era stato avvistato dalla riva da alcuni passanti, che hanno dato l'allarme.

Il recupero è stato effettuato dai vigili del fuoco della sezione porto, con il supporto della Capitaneria di porto. Il medico del 118 intervenuto sul posto ha constatato il decesso.

Secondo quanto appreso, si tratta di un cittadino italiano di origine nordafricana. A un primo esame il corpo non presenterebbe segni esterni di violenza.

La Procura di Livorno ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. La Polizia di Stato sta svolgendo gli accertamenti necessari alla ricostruzione della vicenda.

Notizie correlate

Livorno
Cronaca
2 Ottobre 2026

Livorno, spray al peperoncino fuori da scuola: tre studenti lievemente intossicati

Tre giovanissimi sarebbero rimasti lievemente intossicati da uno spray al peperoncino, che sarebbe stato utilizzato questa mattina all'esterno di una scuola media di Livorno, prima dell'entrata in classe. Sul posto [...]

Livorno
Cronaca
1 Ottobre 2026

Falso allarme bomba a Livorno, denunciato un 46enne

Un 46enne è stato denunciato a Livorno per procurato allarme dopo aver posizionato un plico, simile a un rudimentale ordigno, tra due vetture in via di Salviano. I carabinieri sono [...]

Livorno
Cronaca
1 Ottobre 2026

Finto pacco bomba in strada a Livorno, un uomo denunciato per procurato allarme

Individuato come la persona che avrebbe posizionato un falso pacco bomba in strada a Livorno, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile dopo una rapida attività di indagine hanno denunciato [...]



Tutte le notizie di Livorno

<< Indietro

torna a inizio pagina