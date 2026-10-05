Cadavere recuperato in mare a Quercianella: disposta l'autopsia

Il cadavere di un uomo è stato recuperato in mare nella tarda serata di ieri a Quercianella, località a sud di Livorno. Il corpo era stato avvistato dalla riva da alcuni passanti, che hanno dato l'allarme.

Il recupero è stato effettuato dai vigili del fuoco della sezione porto, con il supporto della Capitaneria di porto. Il medico del 118 intervenuto sul posto ha constatato il decesso.

Secondo quanto appreso, si tratta di un cittadino italiano di origine nordafricana. A un primo esame il corpo non presenterebbe segni esterni di violenza.

La Procura di Livorno ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. La Polizia di Stato sta svolgendo gli accertamenti necessari alla ricostruzione della vicenda.

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