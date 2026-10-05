Censimento, 109 famiglie di Cerreto Guidi interessate per l’indagine di lista

Da lunedì 5 Ottobre, l’Istat avvia la nuova edizione della rilevazione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolgerà 2.529 Comuni e circa 1 milione di famiglie.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione. I primi risultati dell’edizione 2026 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni saranno diffusi a dicembre 2027.

Si ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità.

Nel Comune di Cerreto Guidi la rilevazione coinvolge un campione di 109 famiglie per la cosiddetta “indagine da lista”, che dovranno compilare autonomamente il questionario, entro il prossimo 12 novembre, in modalità informatica (con le credenziali che Istat ha inviato loro con lettera a domicilio), oppure, dal 13 novembre al 23 dicembre, con l’ausilio di un rilevatore (presso il proprio domicilio o presso il Centro Comunale di Rilevazione).

La data di riferimento del questionario da compilare da parte delle famiglie campione, è il 4 ottobre.

Per chi volesse è disponibile al seguente link: https://www.istat.it/statistiche-per-temi/censimenti/popolazione-e-abitazioni/documentazione/ una sezione informativa online sul sito Istat.

Per ulteriori chiarimenti, scrivere a: comunicacensimenti@istat.it

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

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