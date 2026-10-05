Si chiama “FuoriSchemi” la nuova associazione culturale che inaugura ufficialmente le sue attività a Certaldo, proponendosi come un cantiere permanente di idee, un luogo di contaminazione artistica e di forte impegno civile pensato per le persone e con le persone.

Il progetto nasce da un’idea di Elisabetta Lubrani – da anni operatrice di centro antiviolenza, giornalista femminista, autrice e socia di G.i.U.L.i.A Giornaliste – che ha scelto di mettere la propria esperienza e la propria passione al servizio della comunità, riunendo intorno a sé un gruppo di straordinarie donne pronte a intraprendere con lei questo cammino.

In un’epoca segnata dalla fretta, dal conformismo e dall'isolamento sociale, FuoriSchemi nasce con l'intento di restituire alla cultura il suo ruolo di strumento di libertà, pensiero critico e trasformazione collettiva. L’associazione articola il suo raggio d'azione con impegni concreti rivolti all’infanzia, al mondo giovanile, al contrasto dell'odio verbale, al sostegno femminile e all'inclusione delle culture altre. I pilastri e i nuovi impegni dell’associazione si fondano sui seguenti punti:

• Sensibilizzazione e spazi per i più giovani: Partire dai bambini e creare spazi di condivisione dedicati agli adolescenti, luoghi sicuri in cui possano trovare ascolto, confronto autentico e sostegno durante la crescita.

• Educazione a un linguaggio rispettoso: Promuovere percorsi e laboratori per un uso consapevole e non ostile delle parole, educando a un linguaggio quotidiano che rifiuti l'odio, la violenza verbale e la discriminazione.

• Centro di supporto e prevenzione per le donne: Creazione di uno spazio di ascolto e supporto dedicato alle donne, pensato non soltanto per chi subisce violenza, ma soprattutto per offrire accoglienza, orientamento e aiuto tempestivo a tutte coloro che decidono di rivolgersi a qualcuno prima che tutto degeneri.

• Le Donne al Centro del Cambiamento: Un impegno costante per l'empowerment femminile, le pari opportunità e il superamento del soffitto di cristallo, favorendo spazio e leadership alle donne in ogni ambito.

• Inclusione e Accoglienza delle Culture Altre: Una particolare attenzione al dialogo interculturale, con l'obiettivo concreto di far sentire a casa chiunque viva a Certaldo ma non sia di origine italiana, superando il concetto di "straniero" attraverso la condivisione e l'integrazione reale.

• Antifascismo come pratica quotidiana: Inteso non come una mera ricorrenza sul calendario, ma come una visione di accoglienza, pluralismo, giustizia sociale e rifiuto radicale di ogni forma di odio razzista, fascista e discriminatorio.

• Radicamento nel territorio e nelle frazioni: FuoriSchemi nasce con una forte vocazione diffusa, ponendo grande attenzione non solo al centro urbano ma anche ai territori più periferici. L'obiettivo è portare iniziative, ascolto e partecipazione fuori dal centro, valorizzando ogni angolo del territorio.

• Costruzione di Comunità: Una "casa aperta" e un porto sicuro dove condividere passioni, idee, sogni e la voglia concreta di cambiare le cose insieme. "Crediamo che fuori dagli schemi imposti dall'indifferenza esista lo spazio per inventare un futuro diverso" – dichiarano le socie e i soci fondatori. – "Vogliamo essere un punto di riferimento concreto per i ragazzi, per le donne che cercano un ascolto, per le famiglie e per chiunque arrivi da lontano ma voglia sentirsi parte della nostra comunità. A Certaldo c'è una nuova casa che vi aspetta"

Le attività dell'associazione prenderanno il via nelle prossime settimane con un calendario di incontri pubblici, laboratori e presentazioni. Tutta la cittadinanza e le realtà associative del territorio sono invitate a partecipare, a condividere idee e a entrare a far parte di questo nuovo percorso collettivo perché solo insieme possiamo fare la differenza.

Fonte: Ufficio stampa