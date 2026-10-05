Certaldo verso la Rete delle Città medievali, la Lega: "Le nostre idee sono gradite e condivise"

Eliseo Palazzo, Responsabile Enti Locali in Provincia di Firenze, e Damiano Baldini, rappresentanti della Lega Empolese, commentano l'intenzione dell'Amministrazione comunale di Certaldo di aderire alla Rete delle Città medievali.

"Nei giorni scorsi è emersa l'intenzione dell'Amministrazione di aderire alla Rete delle Città medievali, in seguito alla partecipazione a un festival di rievocazione storica tenutosi a Tarquinia" si legge nella nota.

"Siamo ben felici che il Comune di Certaldo sia stato reso partecipe di una così importante iniziativa. Il nostro territorio e il nostro patrimonio meritano un'attenzione sicuramente maggiore, rispetto a quella che solitamente viene riservata".

Secondo Baldini e Palazzo, chi ha governato nel corso degli anni "non ha saputo cogliere le opportunità che si sono presentate e non si contano le figuracce inanellate, a partire dall'esclusione da EXPO 2015, passando per una gestione social a dir poco imbarazzante, non ultimo proprio l'assenza dalla Rete sin dalla sua nascita. Non possono bastare i progettini, decisamente di minore impatto, riguardanti il solo Empolese Valdelsa (vedi MuDev in Bus: qualcuno ha notizie in merito?); Certaldo necessita di azioni concrete per il marketing territoriale, che la faccia conoscere anche fuori dai confini regionali ed italiani" dichiarano Palazzo e Baldini.

"Per ovviare a tanta cecità e negligenza due anni fa, in Consiglio comunale abbiamo presentato una mozione per chiedere all'Amministrazione di aderire alla Rete promossa da ENIT. Dopo mesi di silenzio, finalmente, arriva una risposta che lascia ben sperare, segno che le nostre idee sono gradite e condivise. Certaldo - concludono i rappresentanti del Carroccio - ha bisogno di premere sull'acceleratore e a partire da questa adesione, dovremmo poi seriamente pensare di proiettarsi verso la richiesta di riconoscimento al Patrimonio UNESCO, vero volano per la nostra Città. Ce lo chiedono il territorio, la nostra Storia, i cittadini e le attività tutte".

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