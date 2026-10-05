Al CFCM di Sovigliana arriva il corso di musical per teenager e adulti

Cantare, recitare e ballare insieme: è il Musical, una disciplina che unisce diverse forme dello spettacolo dal vivo e che da ottobre entra a far parte stabilmente dell'offerta del CFCM – Centro di Formazione e Cultura Musicale di Sovigliana-Vinci.

Mercoledì 6 ottobre, alle ore 20, il CFCM organizza un open day gratuito rivolto a teenager dai 14 anni e adulti interessati a conoscere il nuovo corso. Sarà un'occasione per incontrare l'insegnante, scoprire il programma e provare direttamente il lavoro necessario alla costruzione di uno spettacolo.

Il percorso prevede tre ambiti: canto, sia corale sia solistico, recitazione teatrale e movimento coreografico. Durante le lezioni verranno affrontati brani tratti da alcuni dei più noti musical internazionali, tra cui Sister Act, Mamma Mia!, Grease e The Greatest Showman. L'obiettivo finale è arrivare alla messa in scena di uno spettacolo completo, con costumi, luci e band dal vivo.

Il corso è aperto a tutti i livelli, dai principianti agli esperti, e non è necessario avere già esperienza nel canto o nella danza. Le lezioni si svolgeranno il mercoledì sera, in un orario pensato anche per chi studia o lavora.

L'open day è gratuito, ma i posti sono limitati e la partecipazione è su prenotazione.

Tel. 348 2737140

Email: cfcm@libero.it

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