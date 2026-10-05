Concerto di chiusura della Masterclass con il Maestro Ennio Nicotra

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Sul podio i giovani direttori della Masterclass: domani, 6 ottobre, il concerto finale al Teatro Il Momento

Dopo otto giorni di studio e formazione intensiva, arriva al momento conclusivo la seconda edizione della Masterclass di direzione dorchestra con il Maestro Ennio Nicotra. L’appuntamento è per domani, martedì 6 ottobre alle 21.15 al Teatro Il Momento di Empoli, con un concerto finale pubblico e gratuito che vedrà i giovani direttori protagonisti sul podio insieme all’orchestra del Centro di Produzione Musicale della Toscana.

Sarà dunque il momento in cui il lavoro svolto durante la settimana, tra lezioni teorico-pratiche, studio della tecnica direttoriale e prove con duo pianistico e orchestra, si tradurrà in un vero concerto aperto alla cittadinanza. Un’occasione per assistere da vicino al lavoro dei partecipanti selezionati per il corso e alla loro interpretazione di alcune grandi pagine del repertorio sinfonico, ma anche per sostenere con la propria presenza il talento e il percorso di questi giovani direttori, arrivati a Empoli per un’importante esperienza di formazione e confronto.

In programma le ouverture da Tannhäuser e Die Meistersinger von Nürnberg di Richard Wagner, la Sinfonia n. 6 'Patetica' di Pëtr Il'ič Čajkovskij e l’ ouverture del Don Giovanni di W. A. Mozart.

Al termine del concerto è prevista inoltre la consegna degli attestati di partecipazione.

La Masterclass, organizzata dall’Associazione Il Contrappunto in collaborazione con il Centro di Produzione Musicale della Toscana, con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell’ambito del programma 'Per Chi Crea', è dedicata alla formazione di giovani direttori attraverso il Metodo Musin, trasmesso dal Maestro Nicotra, allievo e assistente del celebre direttore russo Ilya Musin.

Lingresso al concerto è gratuito.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

 

Fonte: Ufficio Stampa - Associazione Culturale Il Contrappunto

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