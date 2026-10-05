Congresso di Unità Socialista nell'Empolese Valdelsa: "Raddoppiate le tessere"

Sabato scorso (3 ottobre) il nostro circolo dell'Empolese Valdelsa, "Unità Socialista" , si è riunito in congresso presso le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino. Numerosi sono stati gli interventi da parte di altri esponenti di formazioni politiche e associazioni del territorio, che hanno tutti riconfermato la volontà di proseguire con la collaborazione costruita in questo anno.

Ringraziamo infatti: Maria Grazia Pasqualetti (Assessora con delega alla scuola del comune di Empoli), Eleonora Gallerini (Presidente della pubblica assistenza che ci ha ospitati), Niccolò Musmeci (Segretario Nazionale della Federazione Giovani Socialisti), Matteo Mugnaini ( segretario regionale FGS), Gianni Bagnoli (Segretario PD di Empoli), Ayman Nencioni (Responsabile comunicazione Azione Firenze), Sandro Degl'Innocenti (Responsabile regionale Ora!), Claudia Corti (Centro Aiuto Donna Lilith) e Riccardo Imperiosi (Segreteria UIL Toscana).

L'evento è servito per fare il punto sul lavoro svolto in questo anno e sugli obiettivi per quello che verrà. Seguendo quanto detto dal riconfermato segretario, Vittorio Bruciamacchie, il circolo gode di ottima salute: abbiamo raddoppiato il numero di tessere, organizzato eventi su temi differenti, presentato le nostre proposte (poi accolte) al Presidente Giani durante la campagna per le regionali e, soprattutto, abbiamo messo le basi per un progetto politico socialista, liberale e progressista al quale stanno aderendo sempre più nostri coetanei. Su questa scia vogliamo impostare la nostra azione politica per l'anno che verrà, sempre con l'obiettivo di stare accanto ai giovani, lavoratori e studenti, che oggi si sentono abbandonati, traditi e disillusi dalla politica.

Solo unendo le forze tra ragazze e ragazzi della stessa generazione (quella a cui erano state promesse le stelle ma che non riuscirà ad aprire un mutuo o andare in pensione) la nostra voce e i nostri interessi torneranno al centro del dibattito politico, tanto locale quanto (ci auguriamo) nazionale. Avanti

Federazione Giovani Socialisti, circolo "Unità Socialista" Empolese-Valdelsa

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