Al Culturale Cineclub Empolese inizia la rassegna di ottobre con Sheep in the Box

Il CULTURALE Cineclub Empolese inizia la rassegna di ottobre con Sheep in the Box, presentato in anteprima al 79o Festival di Cannes.

In un futuro non troppo lontano, Otone e Kensuke hanno perso il loro giovane figlio Kakeru. Due anni dopo, ancora incapaci di elaborare il lutto, decidono di accogliere in casa un umanoide identico al bambino, capace di riprodurne l’aspetto e la voce. Per Otone il suo arrivo rappresenta la possibilità di ritrovare l’amore perduto, mentre Kensuke mantiene nei suoi confronti una distanza prudente, incapace di considerarlo davvero come il proprio figlio. Sheep in the Box è un delicato dramma fantascientifico sul lutto e sul bisogno umano di ricreare ciò che abbiamo perduto, una riflessione sul confine tra memoria e artificio e sulla natura dei legami che ci rendono una famiglia.

Fonte: CULTURALE Cineclub Empolese

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