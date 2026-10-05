Empoli, al via i lavori alla centrale idroelettrica della zona sportiva

Proseguono gli interventi sulle infrastrutture idriche del Basso Valdarno da parte di Acque. Nei giorni scorsi si sono conclusi infatti i lavori alla centrale acquedottistica 'Zona Sportiva' di Empoli. Si tratta del principale impianto di produzione idrica dell’Empolese Valdelsa, che rifornisce direttamente circa 30mila cittadini, prevalentemente nel capoluogo, e che è interconnesso con gli altri sistemi acquedottistici del territorio.

L’impianto è alimentato principalmente dai pozzi presenti nell’area circostante, la cui acqua viene sottoposta a filtrazione e disinfezione mediante biossido di cloro prima della distribuzione in rete, così da garantirne gli standard qualitativi.

L’intervento di ammodernamento si è reso necessario per sostituire uno dei principali filtri del processo di trattamento, giunto al termine del proprio ciclo operativo. Le attività sono state pianificate e realizzate garantendo sempre la continuità del servizio, senza interruzioni nell’erogazione dell’acqua ai cittadini.

Acque ha quindi proceduto alla rimozione della vecchia apparecchiatura e all’installazione del nuovo filtro all’interno della centrale. Un’operazione particolarmente delicata, che ha richiesto l’impiego di mezzi di sollevamento e la temporanea rimozione di una porzione della copertura dell’edificio. Successivamente, il nuovo sistema è stato collegato agli impianti esistenti e sottoposto alle necessarie verifiche tecniche prima dell’entrata in esercizio.

Il rinnovo del sistema di filtrazione contribuisce a mantenere nel tempo l’efficienza e l’affidabilità della centrale, assicurando la continuità del servizio ed elevati standard qualitativi dell’acqua distribuita. L’operazione si inserisce nel più ampio programma di manutenzione straordinaria e aggiornamento degli impianti gestiti da Acque.

“Si tratta di un investimento importante per preservare nel tempo l’efficienza e l’affidabilità di una delle principali infrastrutture idriche del territorio - sottolinea il presidente di Acque, Simone Millozzi -. L’intervento consente di sostituire una componente strategica dell’impianto, garantendone la piena funzionalità e contribuendo a mantenere elevati livelli di qualità del servizio offerto ai cittadini”.

Fonte: Ufficio Stampa - Acque

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