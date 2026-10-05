A Forcoli si apre la stagione del tartufo delle Colline Sanminiatesi: al via la 40esima Mostra Mercato

Il Re della tavola in tutte le sue declinazioni è pronto a deliziare ogni palato con tre giorni di gustose iniziative. Si apre il sipario sulla Mostra Mercato del Tartufo di Forcoli, storica manifestazione giunta alla 40esima edizione, che si svolgerà i prossimi venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre.negli spazi del Centro Nuova Primavera di Forcoli, frazione del Comune di Palaia, membro dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo.

L’appuntamento che apre ufficialmente la stagione del tartufo delle Colline Sanminiatesi è organizzato da Nuova Primavera Aps, Confcom Confcommercio Pisa e Associazione Nazionale Città del Tartufo, con il patrocinio del Comune di Palaia, il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e il contributo degli sponsor Gruppo Lupi, Castagneto Banca 1910, Conad, Savini Tartufi, Cassa di Risparmio di Volterra, Fratelli Fegatilli, Gierre Confezioni e Famila Forcoli, in collaborazione con il Consorzio Vini Terre di Pisa, Parco delle Rose, Tartufi Prete, Nuova Primavera Pattinaggio Asd, Fun Run Asd, Us Forcoli 1921, Toscana Musica Aps e Parco delle Lamie.

“Ci siamo impegnati tutti moltissimo per questa 40esima edizione” sottolinea la sindaca di Palaia Marica Guerrini “perché il tartufo è prima di tutto un'eccellenza del nostro territorio, un territorio sostenibile che conta il maggior numero di aree tartufigene, e da quest'anno facciamo parte dell'associazione del tartufo delle colline sanminiatesi, che racchiude molti comuni della provincia con cui possiamo costruire un percorso turistico da sviluppare per tutto l'arco dell'anno. La nostra amministrazione tiene moltissimo a questa festa, un momento di incontro, di ritrovo e di sviluppo delle nostre eccellenze enogastronomiche e ringraziamo sentitamente tutti coloro che la supportano e la sostengano”.

"Il raggiungimento del 40esimo anno rappresenta un traguardo di straordinaria importanza, che testimonia la storicità, la continuità e il profondo legame dell’evento con la comunità e con le eccellenze del territorio" afferma il presidente Area Vasta Confcom Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli, che evidenzia l'importanza di “organizzare eventi mirati alla valorizzazione dei prodotti tipici e coinvolgere le nuove generazioni”.

“Siamo giunti a un traguardo che rappresentano 40 anni di festa, ma soprattutto 40 anni di vita del paese, dell'associazione, dei volontari, dei nostri genitori e dei nostri nonni che ci hanno permesso di arrivare fin qui con una grande partecipazione all'insegna della condivisione” - spiega la presidente della Nuova Primavera Aps Vanessa Fiore - “cerchiamo di portare avanti progetti nelle scuole per coinvolgere bambini e ragazzi nella cultura del tartufo”.

“È un onore essere arrivati alla 40esima edizione di questa festa nata grazie all'impegno della Nuova Primavera capitanata all'epoca da mio nonno Zelindo, un appuntamento che ha sicuramente contribuito a rendere Forcoli una vera destinazione del tartufo tanto che oggi 10mila persone l'anno arrivano qui soltanto per l'experience del tartufo” spiega Cristiano Savini di Savini Tartufi.

“Quello di Forcoli è l'evento che apre la stagione delle mostre del tartufo sul territorio e indubbiamente nel contesto delle Colline Sanminiatesi Palaia gioca un ruolo da protagonista, come dimostra il livello di alta qualità raggiunto dalla Mostra Mercato di Forcoli negli ultimi anni” evidenzia il coordinatore sindacale di Confcom Confcommercio Pisa Luca Favilli.

La Mostra Mercato è l’occasione ideale per un pranzo o una cena gourmet, oltre che per degustare e acquistare il pregiato tartufo bianco e le altre eccellenze del territorio: dai vini locali ai formaggi, fino ai salumi e al miele.

Si inizia venerdì 9 ottobre con la raffinata Cena di Gala con menu fisso e su prenotazione obbligatoria. Il menu completo è consultabile sul sito www.tartufodiforcoli.it.

Sabato 10 ottobre nel pomeriggio si inaugura la mostra mercato con gli espositori di tartufi, funghi e prodotti tipici. Alle 14.30 appuntamento con la passeggiata/trekking nei boschi “Alla scoperta dei boschi del tartufo”, all’interno dell’iniziativa del Coni “Lo Sport vince con l’Ambiente”. Spazio ai più piccoli alle 16.30 con la divertente “Caccia al tartufo” (per bambini dai 6 agli 11 anni). Alle 18.30 si terrà una degustazione guidata a cura del Consorzio Vini Terre di Pisa, prima dell'apertura del ristorante al coperto con menu alla carta.

Domenica 11 ottobre la mostra mercato riapre fin dalla mattina, affiancata fino a sera da un mercatino artigianale. Il ristorante al coperto sarà attivo sia a pranzo che a cena. Nel pomeriggio, alle 15, show cooking dello chef Juri Zanobini (Ristorante “L’Antica Farmacia” di Palaia), intervistato dal giornalista enogastronomico Claudio Mollo. A seguire, alle 16 la, degustazione guidata “I vini del tartufo” con il Consorzio Vini Terre di Pisa. Alle 18 la premiazione con il “Tartufo d’Oro” a Filippo Macchi, talento della scherma italiana e internazionale.

In occasione del 40° anniversario, la manifestazione renderà un omaggio speciale assegnando un ulteriore Tartufo d’Oro alla famiglia Savini, nel ricordo di Zelindo Savini, pioniere dei tartufai di Forcoli e tra i padri fondatori dell'evento.

Info e dettagli: Programma completo e prenotazioni su www.tartufodiforcoli.it

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

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