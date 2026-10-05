Furto in casa Zeffirelli, arrestati quattro trentenni

Quattro persone, tutte trentenni, sono state arrestate per il furto nella casa di Firenze del figlio adottivo di Franco Zeffirelli. I furti risalgono a marzo e la banda era in trasferta da Roma. I quattro compirono furti in due appartamenti, uno del figlio adottivo del regista fiorentino. In quel caso il valore della refurtiva fu di 80mila euro.

La polizia fiorentina, grazie ad un'attenta visione delle immagini della videosorveglianza, ha individuato il veicolo utilizzato per giungere a Firenze. Con la successiva analisi dei tabulati di traffico telefonico e telematico, acquisizioni documentali, servizi di osservazione ed una serie di riscontri su strada volti ad identificare gli autori del fatto, gli investigatori hanno, infine, cristallizzato tutti i contorni la vicenda, acquisendo molteplici ed univoci elementi indiziari a carico degli indagati.

Tre dei quattro destinatari del provvedimento restrittivo sono stati localizzati e arrestati a Roma e Latina, dove abitano.

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