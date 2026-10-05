Gli infioratori di Fucecchio rendono omaggio a San Francesco

Nella notte tra il 3 e 4 ottobre il gruppo infioratori della Pro Loco di Fucecchio ha reso omaggio a San Francesco realizzando un suggestivo quadro d'infiorata davanti alla basilica inferiore ad Assisi, in occasione delle celebrazioni per il patrono d'Italia.

Il quadro, interamente composto da fiori freschi, è stato apprezzato dai tanti pellegrini giunti ad Assisi, in un momento reso ancor più solenne grazie alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, oltre ai rappresentanti delle altre regioni. Un evento che ha rappresentato non soltanto un omaggio al Santo, ma anche una significativa occasione di valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, nonché motivo d'orgoglio per gli infioratori fucecchiesi, che hanno portato la propria arte in una cornice di straordinario valore religioso e culturale, simbolo della vita e della spiritualità francescana.

“Complimenti al gruppo infioratori – commenta l'assessore alla cultura Alberto Cafaro –, la cui arte continua a portare alto il nome di Fucecchio anche fuori dalla nostra regione. Un vero e proprio orgoglio per tutta la nostra comunità”. Anche il governatore Giani si è complimentato personalmente con gli infioratori fucecchiesi e la Regione, del resto, ha dimostrato la sua sensibilità concedendo il patrocinio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa