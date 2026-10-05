Incidente tra auto e bici in Valdarno, muore un ciclista

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Il tragico scontro tra le province di Firenze e Arezzo: a perdere la vita un uomo di 63 anni

Tragico incidente questo pomeriggio tra le province di Firenze e Arezzo, dove un ciclista di 63 anni ha perso la vita. È successo intorno alle 14.30 al confine tra i comuni di Figline e Incisa Valdarno, San Giovanni Valdarno e Castelfranco Piandiscò: coinvolte nello scontro, avvenuto per cause in corso di accertamento, un'auto e la bicicletta su cui viaggiava il 63enne, di Figline.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, l'elisoccorso Pegaso, i carabinieri di San Giovanni Valdarno e la polizia locale di Figline e Incisa.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, l'auto stava procedendo verso Figline mentre la bici si stava muovendo nella direzione opposta quando si è verificato lo scontro, avvenuto vicino ad un autovelox. Gravi le conseguenze per il 63enne, finito a terra nell'impatto: i soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo ma purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare. Proseguono gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.

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