Interruzione dell'erogazione idrica a Montefoscoli, Palaia

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Mercoledì 7 ottobre, dalle ore 8.30 alle 12. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato a giovedì 8 ottobre

Acque comunica che per consentire un intervento urgente sulla rete idrica nel comune di Palaia, necessario per evitare possibili disagi più prolungati, mercoledì 7 ottobre, dalle ore 8.30 alle 12, si renderà necessario interrompere lerogazione idrica a Montefoscoli.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 8 ottobre, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - Acque SpA

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