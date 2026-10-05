Interruzione dell'erogazione idrica a Montefoscoli, Palaia

Mercoledì 7 ottobre, dalle ore 8.30 alle 12. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato a giovedì 8 ottobre
Acque comunica che per consentire un intervento urgente sulla rete idrica nel comune di Palaia, necessario per evitare possibili disagi più prolungati, mercoledì 7 ottobre, dalle ore 8.30 alle 12, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica a Montefoscoli.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 8 ottobre, con le stesse modalità.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - Acque SpA
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