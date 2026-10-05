Laboratori, giochi, letture: al BiblioCIAF un ottobre di attività per bambini e ragazzi

Uno spazio in cui le porte non separano stanze, ma mettono in condivisione percorsi, uno spazio di cultura, relazioni e idee. Si presenta così il BiblioCIAF di Ponte a Egola, che presenta la programmazione di ottobre, con un calendario rivolto a bambini, ragazzi e adolescenti e una novità: l’ampliamento dell’offerta alla fascia 11-14 anni.

Ogni martedì, dalle 15 alle 18, è infatti in programma “Work in Progress”, un percorso di co-progettazione attraverso il quale ragazze e ragazzi potranno contribuire direttamente alla costruzione delle attività del nuovo spazio. L'obiettivo è creare un luogo dove incontrarsi, conoscersi, sperimentare idee, collaborare e mettersi in gioco.

"Come dimostrato con l'apertura dello scorso venerdì, da quest’anno abbiamo ampliato il servizio per raggiungere una platea di giovani sempre più estesa e variegata – spiega l’assessore alla Scuola e alla Cultura Matteo Squicciarini –. Il BiblioCIAF vuole essere uno spazio importante di aggregazione e socialità, ma anche di crescita e di educazione non formale, nel quale bambini e ragazzi possano essere protagonisti".

BiblioCIAF Ponte a Egola, il programma di ottobre

Dopo i primi due appuntamenti, con laboratori di scrittura creativa e musica, ecco i prossimi eventi in calendario:

Martedì 6 ottobre – ore 15.00-18.00

Work in Progress – Co-progettazione con i ragazzi per le attività del nuovo spazio

Età consigliata: 11-14 anni

Mercoledì 7 ottobre – ore 15.00-18.00

Pop! Chi esce dal libro? – Laboratorio di costruzione di un biglietto pop-up

Età consigliata: 6-10 anni

Venerdì 9 ottobre – ore 15.00-18.00

Fuori di mazzo – Sfide con carte e pedine

Età consigliata: 14+ (Vocintransito)

Sabato 10 ottobre – ore 10.00-12.00

Sogni sotto le stelle – Storie di luna, mostri e piccoli rituali della buonanotte

Età consigliata: 0-6 anni

Martedì 13 ottobre – ore 15.00-18.00

Work in Progress – Co-progettazione con i ragazzi per le attività del nuovo spazio

Età consigliata: 11-14 anni

Mercoledì 14 ottobre – ore 15.00-18.00

Accendi l’autunno – Un viaggio tra i libri d’autunno e l’officina delle lanterne

Età consigliata: 6-10 anni

Venerdì 16 ottobre – ore 15.00-18.00

Dal video al montaggio video – Laboratorio sulla costruzione di un video

Età consigliata: 14+ (Vocintransito)

Sabato 17 ottobre – ore 10.00-12.00

Abracadabra che magia – Storie, colori e fantasie per vivere insieme un momento speciale

Età consigliata: 0-6 anni

Martedì 20 ottobre – ore 15.00-18.00

Work in Progress – Co-progettazione con i ragazzi per le attività del nuovo spazio

Età consigliata: 11-14 anni

Mercoledì 21 ottobre – ore 15.00-18.00

Incantesimi di carta e ragnatela – Laboratorio creativo di decorazioni spaventose

Età consigliata: 6-10 anni

Venerdì 23 ottobre – ore 15.00-18.00

Storie di sport – Narrazioni e racconti a tema sportivo

Età consigliata: 14+ (Vocintransito)

Sabato 24 ottobre – ore 10.00-12.00

Prendi una foglia e via – Letture e attività creative per piccoli e grandi

Età consigliata: 0-6 anni

Martedì 27 ottobre – ore 15.00-18.00

Work in Progress – Co-progettazione con i ragazzi per le attività del nuovo spazio

Età consigliata: 11-14 anni

Mercoledì 28 ottobre – ore 15.00-18.00

Pomeriggio da brividi in biblioteca – Letture da paura e teatrino delle ombre

Età consigliata: 6-10 anni

Venerdì 30 ottobre – ore 18.00

Horror Time – Serata Halloween

Età consigliata: 14+ (Vocintransito)

Sabato 31 ottobre – ore 10.00-12.00

Mattinata da brividi – Letture da paura e giochi con luci e ombre

Età consigliata: 0-6 anni

Il BiblioCIAF si trova in piazza Guido Rossa 19 a Ponte a Egola. Per informazioni: 331 5616603 – 0571 406720, e-mail vocinsieme@comune.san-miniato.pi.it

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

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