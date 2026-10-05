Letture, laboratori e molto altro a Palazzo Leggenda

Benvenuto ottobre! A Palazzo Leggenda sono in calendario tanti appuntamenti per divertirsi, fare scoperte, meravigliarsi e vivere avventure irripetibili. La settimana comincia come sempre nella Torre delle storie e che cosa troveranno le bambine e i bambini? Mercoledì 7 ottobre 2026, alle 17, spazio a tante storie… in letargo! Davanti all’enorme camino ascolteranno tante avventure per lasciarsi trasportare dalla fantasia e condividere il piacere della lettura. (Attività dai 3 a 7 anni).

Il programma prosegue, venerdì 9 ottobre, alle 17 con il laboratorio ‘Dal libro al fare’ e il libro Gilda la pecora gigante di Emilio Umberuaga. Partendo proprio dal libro i partecipanti realizzeranno una pecorella all’insegna della diversità e della fantasia. La prenotazione è consigliata e l’attività è da 3 a 6 anni di età.

E proprio in occasione della “Giornata mondiale della posta” che ricorre il 9 ottobre, sabato 10 ottobre, alle 10.30, letture e laboratorio per scoprire il mondo della corrispondenza, tra lettere, francobolli e messaggi da scrivere e decorare con il laboratorio Dal libro al fare. Prenotazione consigliata. (Da 5 a 10 anni).

Nel pomeriggio, alle 16.30, per il ciclo “Empolichescrive – Junior”, appuntamento con lo Yoga per grandi e piccoli. Conduce Luisa Param Kiret, insegnante di Kundalini Yoga e cantante, autrice del libro immaginAZIONE. Lo Yoga dei sensi, Federighi Editori. Uno spazio condiviso dove l’adulto impara a lasciarsi guidare e la bambina o il bambino lo conduce con la sua naturalezza e spontaneità alla scoperta del corpo, della voce, del ritmo, della concentrazione e della fiducia reciproca. Attraverso posture, esercizi di rilassamento e meditazione, giochi di ascolto ed equilibrio facciamo yoga, sentiamo quel senso di profonda armonia e unione dentro e fuori di noi. Da 5 a 11 anni e accompagnatori con prenotazione richiesta.

Per informazioni e prenotazioni, questi sono i contatti: 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Per il programma completo, ecco il link: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/ottobre-a-palazzo-leggenda/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa