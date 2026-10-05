Lutto nel giornalismo toscano, è morto Enrico Zanchi

A 84 anni è venuto a mancare Enrico Zanchi, noto giornalista senese. Lavorava al Dsu, ha fatto anche parte dell’ufficio stampa del consiglio regionale della Toscana. Era molto noto per esser stato il direttore storico del Nuovo Corriere Senese.

“Con Enrico Zanchi scompare una figura che ha attraversato con discrezione e autorevolezza una parte importante della storia del giornalismo senese e toscano e della comunicazione istituzionale della nostra regione”. Così la presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi, ricorda Enrico Zanchi.

“Zanchi aveva una concezione rigorosa e insieme profondamente civile del giornalismo – prosegue Saccardi –. Sapeva che informare non significa cercare l’effetto, ma restituire ai cittadini fatti, parole e strumenti per comprendere. È una lezione che conserva intatta la sua attualità e che Enrico ha saputo tradurre nel lavoro quotidiano, con competenza, misura e grande senso delle istituzioni”.

Nel corso della sua attività, Zanchi ha saputo muoversi tra mondi diversi, dal giornalismo politico e istituzionale a quello sportivo, fino all’Università di Siena, dove ha anche condiviso con gli studenti la propria esperienza professionale attraverso seminari dedicati alla storia del giornalismo e alla comunicazione pubblica. Ha inoltre ricoperto incarichi nell’ambito del diritto allo studio e nel consiglio di amministrazione dell’Università di Siena.

“Il suo percorso racconta una persona capace di mettere le proprie competenze a disposizione della comunità senza mai mettersi al centro – conclude la presidente Saccardi –. Questa discrezione, unita a una straordinaria curiosità e a un legame profondissimo con Siena, è forse uno dei tratti che più resteranno nella memoria di chi lo ha conosciuto”.

“A nome del Consiglio regionale e mio personale, esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un tratto di strada”.