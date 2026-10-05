Meteo, codice giallo per temporali su arcipelago e costa sud

L’aumento dell’instabilità per l’avvicinarsi di un'area depressionaria in quota porterà, nella giornata di oggi, lunedì 5 ottobre, piogge e temporali sulle zone occidentali costiere e sulle isole dell’arcipelago. In uno scenario caratterizzato da elevata incertezza previsionale, saranno possibili fenomeni localmente anche intensi.

Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per temporali forti, con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, che dalle ore 16 di oggi, lunedì 5, fino alle 9 di domani, martedì 6, interesserà la costa maremmana e l’arcipelago.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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