Parcheggio via Vico, FdI Empoli: "Il degrado è tornato"

Politica e Opinioni Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Empoli torna a chiedere l’intervento dell’Amministrazione comunale sulla situazione del parcheggio tra via Giambattista Vico e via dei Cappuccini, nei pressi della rotatoria con via Salaiola e via Valdorme Nuova.

«Già nel novembre 2024 avevamo portato all’attenzione del Comune le condizioni di grave degrado dell’area, ottenendo successivamente un intervento che aveva consentito di ripristinare una situazione accettabile. Oggi, purtroppo, siamo nuovamente punto e a capo». A denunciarlo sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, che hanno presentato una nuova interrogazione a risposta scritta.

«Nel parcheggio sono tornati rifiuti di ogni genere, compresi materiali particolarmente problematici come siringhe, bottiglie di vetro e profilattici, ai quali si aggiungono vegetazione incolta e bivacchi nelle ore serali e notturne. Una situazione che non può diventare ciclica, con interventi effettuati soltanto dopo le segnalazioni e il problema che puntualmente si ripresenta».

Fratelli d’Italia pone inoltre l’attenzione sulla pulizia dell’area: «Ci risulta che il parcheggio non venga interessato con regolarità dalla pulizia stradale, nonostante sia frequentato quotidianamente anche da persone che si recano al vicino polo USL e alle attività commerciali della zona. Per questo abbiamo chiesto al Comune di chiarire se l’area rientri nel piano di pulizia periodica e, in caso contrario, per quale motivo».

«Non chiediamo un intervento straordinario una volta ogni tanto, ma una gestione ordinaria capace di evitare che il parcheggio torni ogni pochi mesi nelle stesse condizioni. Occorrono pulizia, manutenzione del verde, monitoraggio e maggiori controlli nelle ore serali e notturne».

«Il precedente intervento ha dimostrato che il problema può essere affrontato. Adesso è necessario fare in modo che quanto viene ripulito non venga nuovamente abbandonato al degrado. Attendiamo quindi risposte dall’Amministrazione e, soprattutto, interventi concreti».

Fonte: Fratelli d'Italia Empoli

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
5 Ottobre 2026

Congresso di Unità Socialista nell'Empolese Valdelsa: "Raddoppiate le tessere"

Sabato scorso (3 ottobre) il nostro circolo dell'Empolese Valdelsa, "Unità Socialista" , si è riunito in congresso presso le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino. Numerosi sono stati gli [...]

Empoli
Politica e Opinioni
2 Ottobre 2026

Ponzano, una mamma segnala le condizioni dell’area verde vicino alla scuola: il Comune risponde

Una segnalazione arriva da una mamma di un’alunna della scuola dell’infanzia di Ponzano, a Empoli, che pone l’attenzione sulle condizioni dell’area verde adiacente al plesso scolastico, frequentata nel pomeriggio dai [...]

Empoli
Politica e Opinioni
29 Settembre 2026

Nucleare, AVS Empoli porta la mozione in Consiglio: "No al nucleare della Meloni. Tutele per il territorio"

Nei mesi scorsi il gruppo consiliare AVS di Empoli (Europa Verde e Sinistra Italiana) ha presentato una mozione, che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale, per la tutela del territorio [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina