Parcheggio via Vico, FdI Empoli: "Il degrado è tornato"

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Empoli torna a chiedere l’intervento dell’Amministrazione comunale sulla situazione del parcheggio tra via Giambattista Vico e via dei Cappuccini, nei pressi della rotatoria con via Salaiola e via Valdorme Nuova.

«Già nel novembre 2024 avevamo portato all’attenzione del Comune le condizioni di grave degrado dell’area, ottenendo successivamente un intervento che aveva consentito di ripristinare una situazione accettabile. Oggi, purtroppo, siamo nuovamente punto e a capo». A denunciarlo sono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, che hanno presentato una nuova interrogazione a risposta scritta.

«Nel parcheggio sono tornati rifiuti di ogni genere, compresi materiali particolarmente problematici come siringhe, bottiglie di vetro e profilattici, ai quali si aggiungono vegetazione incolta e bivacchi nelle ore serali e notturne. Una situazione che non può diventare ciclica, con interventi effettuati soltanto dopo le segnalazioni e il problema che puntualmente si ripresenta».

Fratelli d’Italia pone inoltre l’attenzione sulla pulizia dell’area: «Ci risulta che il parcheggio non venga interessato con regolarità dalla pulizia stradale, nonostante sia frequentato quotidianamente anche da persone che si recano al vicino polo USL e alle attività commerciali della zona. Per questo abbiamo chiesto al Comune di chiarire se l’area rientri nel piano di pulizia periodica e, in caso contrario, per quale motivo».

«Non chiediamo un intervento straordinario una volta ogni tanto, ma una gestione ordinaria capace di evitare che il parcheggio torni ogni pochi mesi nelle stesse condizioni. Occorrono pulizia, manutenzione del verde, monitoraggio e maggiori controlli nelle ore serali e notturne».

«Il precedente intervento ha dimostrato che il problema può essere affrontato. Adesso è necessario fare in modo che quanto viene ripulito non venga nuovamente abbandonato al degrado. Attendiamo quindi risposte dall’Amministrazione e, soprattutto, interventi concreti».

Fonte: Fratelli d'Italia Empoli

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