Passeggiate letterarie 2026, domenica 11 ottobre 'I gelsi di Colle Alberti'

Occasione per donare al visitatore una nuova chiave di lettura del territorio, le Passeggiate letterarie vogliono stimolare il visitatore a vivere il luogo non soltanto come un paesaggio ma come una vera e propria fonte di conoscenza, attraverso la valorizzazione della vocazione artistica del territorio, di chi l’ha vissuto e abita.

Le Passeggiate Letterarie sono un’iniziativa promossa da alcune associazioni culturali, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Il prossimo evento ruota intorno alla commedia “I gelsi di Colle Alberti” scritta e diretta da Daniela Mancini, e messa in scena dall’Associazione culturale La Maschera con la partecipazione del gruppo di lettura “Sulle Ali di un libro”. L’appuntamento è per Domenica 11 ottobre , con ritrovo alle ore 14.00 davanti alla Chiesa di San Zio.

La passeggiata prevede una fermata a Colle Alberti con visita esterna alla fattoria con una guida che ne illustrerà la storia. L’arrivo è previsto al Centro culturale “Don Lido Marini” di Bassa dove si svolgerà la rappresentazione della commedia seguita da alcuni canti della tradizione toscana diretti da Ginevra Toscano.

E’gradita la prenotazione ed è previsto un contribuito di € 5,00 per l’assicurazione da pagare al momento della partenza. Le auto possono essere lasciate a San Zio; l’organizzazione provvederà a riaccompagnare a riprenderle.

Per info e prenotazioni:

Ufficio turistico comunale 0571.906247; 340.7151682; info@prolococerretoguidi.it

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

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