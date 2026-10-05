Pisa Half Marathon 2026: record di iscritti per la XX edizione

La ventesima edizione della Pisa Half Marathon, affiancata dalla Pisa Ten, si svolgerà a Pisa la prossima domenica 11 ottobre e si annuncia come un’edizione da record: oltre 4.000 iscritti al momento, molto vicini al “sold out” di 4.200, che verrà certamente raggiunto e tantissimi stranieri, oltre 1.100 provenienti da tutte le parti del mondo (Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Sud Africa, Australia, Brasile), per un vero e proprio evento internazionale.

A presentare l’iniziativa stamani a Palazzo Gambacorti Michele Conti, Sindaco di Pisa, Frida Scarpa, assessore allo sport Comune di Pisa, in collegamento il Professor Ugo Boggi, ideatore e organizzatore dell’evento, la dott.ssa Alba Calderone dell’Associazione Barbara Capovani, il dottor Giuseppe Bozzi dell’Associazione per Donare la Vita Onlus, in collegamento, Daniele Meucci, atleta e campione europeo di maratona, oltre a Michele Lio Passarelli, tra gli organizzatori della manifestazione.

“È un grande piacere accogliere ogni anno nella nostra città la Pisa Half Marathon – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti -, un appuntamento che negli anni è diventato parte integrante dell’identità sportiva, culturale e turistica della nostra città. La XX edizione rappresenta un traguardo importante. Vent’anni di corsa che hanno visto crescere sempre di più gli atleti iscritti e arrivare oggi a numeri incredibili di partecipazione, dando vita a una manifestazione che ha un forte impatto sulla città e diventa volano di crescita a livello turistico ed economico, contribuendo a rendere Pisa sempre più attrattiva. Ma l’evento è soprattutto una grande manifestazione che mette insieme sport, turismo, cultura e solidarietà. E proprio quest’ultimo aspetto è particolarmente importante per l’Amministrazione comunale: il ricavato viene infatti destinato all’associazione Per Donare La Vita ONLUS, confermando una tradizione di attenzione e di impegno verso gli altri, che accompagna questa manifestazione fin dalle sue origini. Come Comune siamo quindi orgogliosi di sostenere questa manifestazione e di collaborare con gli organizzatori, con le associazioni, con i tantissimi volontari, circa 350, che ringrazio tutti per rendere possibile un evento così bello e importante per la nostra città.”

“La Pisa Half Marathon – ha aggiunto l’assessore Frida Scarpa - è veramente un evento molto importante per l'impatto che ha sulla città: quest’anno stiamo raggiungendo i 4.200 iscritti, ma sappiamo che in futuro le potenzialità di questa di questa manifestazione potranno essere innalzate, raggiungendo il tetto dei 5mila. Come Amministrazione ringraziamo il professor Boggi, tutti gli organizzatori e i volontari che rendono possibile ogni anno attirare a Pisa sempre più atleti e partecipanti. Chiediamo ai cittadini un po’ di pazienza per quanto riguarda il percorso e i problemi di mobilità che ci saranno domenica, ma questi sono eventi che lasciano sulla nostra città un forte ritorno economico. Oltre a questo, la manifestazione è importante per la cultura della solidarietà e del dono che porta con sé: il ricavato viene messo a disposizione delle associazioni che si occupano della donazione degli organi. Dunque veramente è uno degli eventi più belli, per tanti aspetti, della nostra città. Invito infine tutti i pisani a partecipare alla passeggiata veloce di 10 km dedicata alla dottoressa Capovani, per tenere alta l’attenzione sul problema delle aggressioni che subiscono i medici psichiatri e tutto il settore sanitario che richiede molta attenzione.”

La Pisa Half Marathon è una gara competitiva FIDAL di 21,097 km che parte da via Contessa Matilde, passa dal Parco di San Rossore, attraversa il centro storico e si conclude nella splendida cornice di Piazza dei Miracoli. Quest’anno la mezza maratona è “dedicata” al grande atleta pisano, Daniele Meucci, che, come ogni anno, farà alla città lo splendido regalo di partecipare alla manifestazione e, per questo, gli organizzatori lo ringrazieranno con una maglietta e una medaglia con la sua immagine. Daniele rappresenta la corsa a Pisa ed è giusto rendere omaggio alla sua eccezionale carriera da parte dell’intero movimento podistico pisano. L’evento si basa solo ed esclusivamente sul lavoro di centinaia di volontari, appartenenti ai gruppi podistici pisani, lucchesi e toscani più in generale, che consentono non solo la sostenibilità economica dell’iniziativa, ma anche la competenza tecnica nell’organizzazione, visto che si tratta di atleti che si prestano per una domenica all’attività di supporto all’organizzazione.

La Pisa Ten, invece, è la family run della Pisa Half Marathon: la stracittadina di 10 km della città di Pisa, a cui tutti possono parteciparvi, senza limiti di età. Si snoda tra le vie principali della città e del centro storico di Pisa, e si conclude nella splendida cornice di Piazza dei Miracoli. Non sono necessari né tessere né certificati medici e si potrà correre o camminare. Da qualche anno a questa parte, la Pisa Ten è dedicata alla memoria della dott.ssa Barbara Capovani ed alle iniziative che l’associazione che porta il suo nome continua ad organizzare nell’ambito della salute in generale e della psichiatria in particolare. Anche in questo caso la foto della dott.ssa Capovani, sarà impressa sulla maglietta che verrà data a tutti i nostri runners.

Tutti i proventi dell’iniziativa sono poi devoluti all’associazione “Donare la Vita Onlus” che si occupa della promozione della donazione degli organi, promossa dal Prof. Ugo Boggi che è la vera mente strategica dell’organizzazione delle 20 edizioni della Pisa Half Marathon.

La Pisa Half Marathon e la Pisa Ten sono organizzate dalla Leaning Tower Runners ASD con finalità benefiche, a sostegno dell’Associazione per Donare la Vita Onlus. L’evento intende promuovere il valore del dono come gesto fondamentale per il trapianto. Numerose le associazioni di volontariato coinvolte anche quest’anno, tra cui l’Associazione Barbara Capovani, Cecchini Cuore Onlus, Regalami un Sorriso Onlus, oltre a Pubblica Assistenza, Misericordie e Croce Rossa.

L’evento inizierà sabato 10 ottobre in piazza del Duomo, dove gli atleti potranno ritirare il loro pettorale e visitare l’Expo organizzato in collaborazione con gli sponsors. La gara partirà poi domenica 11 ottobre da via Contessa Matilde, alle 8.45 per la Pisa Ten e alle 9.00 per la PHM, per concludersi in piazza del Duomo, dopo aver attraversato il Parco di San Rossore e negli ultimi chilometri, il centro storico della città.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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