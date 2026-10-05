Presentazione della nuova stagione del teatro Verdi

Venerdì 9 ottobre alle 21.00 appuntamento per la presentazione della nuova stagione teatrale del Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno (via Verdi).

Un evento ormai tradizionale dedicato ai tanti appassionati di teatro, che avranno da questa speciale serata alcune preziose anticipazioni sul cartellone che vedrà protagonisti fra gli altri Emilio Solfrizzi, Ottavia Piccolo, Gianfelice Imparato, Tosca D’Aquino, Simone Montedoro, Toni Fornari, Elisabetta Mirra, Massimiliano Gallo, Gaia Nanni, Franco Branciaroli, Antonio Milo e Adriano Falivene.

La serata sarà condotta dal direttore del teatro Renzo Boldrini, alla presenza del sindaco di Santa Croce sull’Arno Roberto Giannoni e dell’assessore alle politiche ed istituzioni culturali del comune di Santa Croce sull’Arno Simone Balsanti.

Verrà presentato il ricchissimo cartellone del Verdi, che prevede otto spettacoli per la prosa; le rassegne per bambini e ragazzi Il Baule dei Sogni e Stasera pago io!, e la sezione per giovani Primo Tempo, oltre alla formazione con la scuola di teatro Achab e i corsi di teatro per adolescenti e adulti. Durante la serata saranno presentati dei contributi video, non mancheranno alcune sorprese che sicuramente piaceranno al pubblico presente.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Da sabato 10 ottobre comincerà la campagna abbonamenti per la stagione di prosa, e durerà fino a giovedì 15 ottobre, con la prelazione degli abbonati alla stagione 2026-2027 con queste modalità: sabato dalle 9.30 alle 12.30; da lunedì 12 a giovedì 15 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00. Per i nuovi abbonamenti da sabato 24 ottobre (9.30-12.30) e lunedì 26 e martedì 27 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00.

Da sabato 31 ottobre (orario 9.30-12.30) aperta prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli presso il teatro Verdi.

Per informazioni si possono contattare Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it e l’ufficio cultura/Biblioteca (piazza Matteotti) del Comune di Santa Croce sull’Arno 0571/389953 biblioteca@comune.santacroce.pi.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro

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